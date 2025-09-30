Συμφωνία Τραμπ-Pfizer για μείωση της τιμής των φαρμάκων στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Pfizer θα μειώσει την τιμή όλων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο πρόγραμμα Medicaid για Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα και θα πουλήσει νέα συνταγογραφούμενα φάρμακα σε ευνοϊκότερες τιμές. Σε αντάλλαγμα θα υποστεί τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης όσον αφορά τους δασμούς.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι αναμένει και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Οι ασθενείς στις ΗΠΑ πληρώνουν σήμερα τις υψηλότερες τιμές για συνταγογραφούμενα φάρμακα, συχνά σχεδόν τριπλάσιες από αυτές που ισχύουν σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, και ο Τραμπ ασκεί πιέσεις στις φαρμακευτικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές τους στα επίπεδα άλλων χωρών.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιδοτούν πλέον την υγειονομική περίθαλψη του υπόλοιπου κόσμου», δήλωσε ο Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο, συνοδευόμενος από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπούρλα, τον υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, και άλλους.

Η Pfizer είναι η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που ανακοίνωσε μια συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση. Ο Τραμπ έστειλε επιστολές σε 17 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες τον Ιούλιο, ζητώντας τους να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων ώστε να αντιστοιχούν σε αυτές που ισχύουν στο εξωτερικό. Στις επιστολές ο Τραμπ, ζητούσε την απάντηση των εταιρειών έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει επίσης να παρουσιάσει έναν ιστότοπο απευθείας προς τους καταναλωτές για την αγορά φαρμάκων από τους Αμερικανούς, που ονομάζεται TrumpRx. Η Pfizer θα ξεκινήσει την πώληση ορισμένων φαρμάκων της απευθείας στους καταναλωτές μέσω αυτού του ιστότοπου.

Η Pfizer θα διαθέσει στην ιστοσελίδα το φάρμακο για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα Xeljanz, το φάρμακο για την ημικρανία Zavzpret, το φάρμακο για τη δερματίτιδα Eucrisa και το φάρμακο για την οστεοπόρωση μετά την εμμηνόπαυση Duavee με έκπτωση μεταξύ 40% και 85%. Μετά την επίτευξη συμφωνίας, οι μετοχές της Pfizer αυξήθηκαν κατά 5% στα 25,05 δολάρια

Οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει ατομικές συνομιλίες με τις εταιρείες, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Robert F. Kennedy Jr. σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Εμπορίου Howard Lutnick χρησιμοποιούσε την απειλή επιβολής δασμών στον κλάδο ως πρόσθετο μέσο πίεσης.

Οι τιμές των φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Πολλά νέα φάρμακα εισέρχονται στην αγορά με ετήσιες τιμές που ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, γεγονός που οδηγεί σε ερωτήματα σχετικά με το αν τα οφέλη για τους ασθενείς αξίζουν το κόστος.

Μια ανάλυση του Reuters διαπίστωσε ότι οι τιμές των φαρμάκων που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες υπερδιπλασιάστηκαν πέρυσι, φτάνοντας σε μέσο όρο τα 370.000 δολάρια, σε σύγκριση με τα 180.000 δολάρια το 2021.

Περισσότερα από 70 εκατομμύρια άτομα καλύπτονται από το Medicaid, το πρόγραμμα της πολιτείας και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για άτομα με χαμηλό εισόδημα. Άλλα 65 εκατομμύρια άτομα είναι εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα Medicare της κυβέρνησης, το οποίο καλύπτει άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω ή άτομα με αναπηρίες και δεν περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Τρίτης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer ανακοίνωσε επίσης μια επένδυση 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην έρευνα και ανάπτυξη και στην εγχώρια παραγωγή.

«Είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε το επενδυτικό μας χαρτοφυλάκιο σε αυτή τη χώρα. Και ο πρόεδρος μας έδωσε ευγενικά μια τριετή περίοδο χάριτος, κατά την οποία δεν θα υπόκειμεθα στους δασμούς 232, αρκεί, φυσικά, να μεταφέρουμε τα προϊόντα εδώ», δήλωσε.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμό 100% στις εισαγωγές επώνυμων ή πατενταρισμένων φαρμακευτικών προϊόντων από την 1η Οκτωβρίου, εκτός εάν μια φαρμακευτική εταιρεία κατασκευάζει εργοστάσιο παραγωγής στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ διεξάγουν έρευνα εθνικής ασφάλειας ή έρευνα 232, για να καθορίσουν τους δασμούς για τα φαρμακευτικά προϊόντα.