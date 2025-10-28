Συμφωνία για νέο εργοστάσιο πυρομαχικών ανάμεσα σε Rheinmetall και Βουλγαρία

Η βουλγαρική κυβέρνηση και η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall ανακοίνωσαν επίσημα σήμερα την έναρξη κατασκευής εργοστασίου πυρίτιδας και πυρομαχικών στη Βουλγαρία.

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Υπουργικού Συμβουλίου υπεγράφη συμφωνία από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Rheinmetall Armin Papperger και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Τομέα Όπλων και Πυρομαχικών της Rheinmetall Roman Kohne, από τη μία πλευρά, και από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Εργοστασίου Πυρομαχικών της VMZ Ivan Getsov, από την άλλη.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Rosen Zhelyazkov, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Καινοτομίας και Ανάπτυξης Tomislav Donchev, ο υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας Peter Dilov, ο πρόεδρος του κόμματος GERB Boyko Borissov και η πληρεξούσια πρεσβευτής της Γερμανίας στη Βουλγαρία Irene Maria Plank.

Μιλώντας στην τελετή, ο πρωθυπουργός Rosen Zhelyazkov δήλωσε ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για τις βιομηχανικές και αμυντικές ικανότητες της Βουλγαρίας και πρόσθεσε ότι υπάρχει πολλή δουλειά για να γίνει η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία τεράστιου δυναμικού μέσω της ίδρυσης του εργοστασίου πυρίτιδας και πυρομαχικών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Rheinmetall Armin Papperger επαίνεσε τη βουλγαρική πλευρά για τις ταχείες ενέργειές της και δήλωσε ότι η Βουλγαρία θα γίνει κέντρο αριστείας στην αμυντική βιομηχανία για ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόσθεσε ότι το έργο θα δημιουργήσει ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια πυρίτιδας και πυρομαχικών στον κόσμο.

Ο Papperger δήλωσε ότι το εργοστάσιο θα έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα 100.000 βλημάτων των 155 χιλιοστών που θα εξαχθούν τα επόμενα 10 χρόνια και πρόσθεσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ χρειάζονται εκατομμύρια τέτοια βλήματα και, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, η συμμαχία θα χρειαστεί περίπου 50 εκατομμύρια».

Το υπουργικό συμβούλιο της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι το έργο έχει στρατηγική σημασία όχι μόνο για τη Βουλγαρία αλλά και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Η επένδυση ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου λέβα είναι μια από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών και αποτελεί βασικό βήμα στον εκσυγχρονισμό της βουλγαρικής αμυντικής βιομηχανίας. Εντάσσεται επίσης στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στο πλαίσιο του μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το υπουργικό συμβούλιο, η οικονομική ανάπτυξη, η ανάπτυξη υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων παραγωγής και οι σχεδόν 1.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης είναι μόνο μερικά από τα οφέλη που θα αποκομίσει η Βουλγαρία από την υλοποίηση αυτού του έργου. Με την κατασκευή του εργοστασίου, η Βουλγαρία θα αποκαταστήσει ένα βασικό στοιχείο της αμυντικής της ικανότητας και θα ενισχύσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Το καινοτόμο εργοστάσιο για την παραγωγή πυρίτιδας και βλημάτων των 155 mm και αρθρωτών συστημάτων γόμωσης θα υλοποιηθεί μέσω κοινοπραξίας μεταξύ της Rheinmetall και της VMZ Sopot, η οποία λειτουργεί το μεγαλύτερο κρατικό αμυντικό εργοστάσιο της Βουλγαρίας.