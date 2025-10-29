Σύμβουλος του Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τελειώσει μέσα σε ένα έτος

Ο ειδικός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιτρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, δήλωσε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σαουδική Αραβία ότι αναμένει τον πόλεμο στην Ουκρανία να τελειώσει εντός ενός έτους.

Ο Ντμίτριεφ μίλησε μετά από συνάντηση με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η επίσκεψή του εκεί ακολούθησε την ανακοίνωση ότι η Σύνοδος Κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στη Βουδαπέστη είχε αναβληθεί.

«Είμαστε σίγουροι ότι βρισκόμαστε στο δρόμο προς την ειρήνη και ως ειρηνοποιοί πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα», δήλωσε ο Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, σε μια επενδυτική διάσκεψη στο Ριάντ.

Ερωτηθείς αν η ειρήνη στην Ουκρανία είναι εφικτή εντός ενός έτους, ο Ντμίτριεφ απάντησε: «Πιστεύω ότι ναι».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ, ο Ντμίτριεφ δήλωσε ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον βρίσκονται κοντά σε μια «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο.

Ο Ντμίτριεφ είναι μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Πούτιν στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ. Στις δημόσιες δηλώσεις του, ο Ντμίτριεφ έχει δηλώσει ότι επικεντρώνεται στην οικονομική συνεργασία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ντμίτριεφ στις ΗΠΑ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τον χαρακτήρισε «προπαγανδιστή» επειδή δήλωσε σε συνεντεύξεις του σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών στα αμερικανικά πρατήρια βενζίνης.

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι παρατηρήσεις του Μπέσεντ έπαιξαν υπέρ του στη χώρα του, όπου μερικές φορές έχει δεχτεί κριτική από Ρώσους εθνικιστές επειδή επιδιώκει μεγαλύτερη συνεργασία με την κυβέρνηση Τραμπ και προωθεί την ειρήνη με την Ουκρανία.

Ο Ντμίτριεφ εξήρε τη συνεργασία στη διάσκεψη του Ριάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας ως των κορυφαίων κατόχων φυσικών πόρων στον κόσμο, λέγοντας ότι αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς κόσμου.

«Αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι επικεντρώνονται στον περιφερειακό σύγκρουση που υπάρχει γύρω από τη Ρωσία, αλλά δεν θέλουμε να εξελιχθεί σε μεγαλύτερο σύγκρουση. Και για αυτό πρέπει να κάνουμε καλύτερα από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, όχι χειρότερα», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.