Συμβούλιο Ασφαλείας Τσεχίας: Αποφασίζει τον Ιανουάριο για το πρόγραμμα προμήθειας πυρομαχικών στην Ουκρανία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τσεχικής Δημοκρατίας θα συζητήσει στις 7 Ιανουαρίου το μέλλον ενός προγράμματος υπό την ηγεσία της Τσεχίας και με χρηματοδότηση από τη Δύση, το οποίο οργανώνει την προμήθεια πυρομαχικών για την Ουκρανία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις.

Το πρόγραμμα φέρνει σε επαφή ξένους δωρητές, όπως η Γερμανία, η Δανία και οι Κάτω Χώρες, με Τσέχους αξιωματούχους της άμυνας και εμπόρους και παραγωγούς όπλων, οι οποίοι αγοράζουν πυρομαχικά από όλο τον κόσμο και τα παραδίδουν στην Ουκρανία, προκειμένου να μειώσουν το μειονέκτημά της στο πεδίο της μάχης έναντι της Ρωσίας.

Ο Μπάμπις, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία την περασμένη εβδομάδα και έχει δεσμευτεί να μειώσει την οικονομική βοήθεια της Τσεχίας προς την Ουκρανία, έχει επικρίνει αυτό που αποκαλεί έλλειψη διαφάνειας του προγράμματος. Ωστόσο, δεν έχει λάβει σαφή θέση σχετικά με το μέλλον του προγράμματος από τότε που το λαϊκιστικό κόμμα ANO κέρδισε τις εκλογές τον Οκτώβριο.

Ο Τσέχος πρόεδρος Πέτρ Πάβελ, οι σύμμαχοι της Πράγας στο ΝΑΤΟ και η Ουκρανία έχουν όλοι επαινέσει το πρόγραμμα, ενώ οι φιλορώσοι σύμμαχοι του Μπάμπις στην κυβέρνηση συνασπισμού αντιτίθενται σε αυτό.

«Κατ' αρχήν, η πρωτοβουλία για τα πυρομαχικά ήταν σίγουρα θετική, το ερώτημα είναι αν πραγματοποιήθηκε χωρίς διαφθορά», δήλωσε ο Μπάμπις σε συνέντευξη Τύπου έπειτα από κυβερνητική συνεδρίαση τη Δευτέρα.

«Θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Δημοκρατίας στις 7 Ιανουαρίου», είπε, προσθέτοντας ότι θα προτείνει μια οριστική θέση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ένας ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα συγκρατημένο αισιοδοξία ότι η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί. Ανέφερε ότι φέτος θα παραδοθούν 1,8 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού, που αντιστοιχούν στο 43% του συνόλου των πυρομαχικών που προμηθεύονται στο Κίεβο.

Οι δωρητές έχουν διαθέσει περίπου 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την προμήθεια πυρομαχικών στο πλαίσιο του προγράμματος, ενώ η εθνική συνεισφορά της Τσεχίας ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.