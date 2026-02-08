Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ισραέλ Κατζ, ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε μια σειρά αποφάσεων για «ριζική» αλλαγή της πολιτικής στη Δυτική Όχθη, ενισχύοντας τον ισραηλινό έλεγχο στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων τοποθεσιών όπως η Χεβρώνα, και ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω επέκταση των εποικισμών.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι αποφάσεις «αποσκοπούν στην άρση των φραγμών που υφίστανται εδώ και δεκαετίες, στην κατάργηση της διακριτικής ιορδανικής νομοθεσίας και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των οικισμών στην περιοχή».

Το σχέδιο μεταφέρει την αρμοδιότητα για την έκδοση οικοδομικών αδειών για τον εβραϊκό οικισμό στην πόλη της Χεβρώνας από τον δήμο της Χεβρώνας της Παλαιστινιακής Αρχής στο Ισραήλ. Οι αλλαγές επηρεάζουν επίσης τον Τάφο των Πατριαρχών, έναν ιερό τόπο για τον Ιουδαϊσμό και τον Ισλαμισμό.

Μέχρι τώρα, σύμφωνα με μια συμφωνία του 1997, οποιεσδήποτε αλλαγές στις κατασκευές της εβραϊκής κοινότητας της πόλης έπρεπε να εγκρίνονται τόσο από τον δήμο όσο και από τις ισραηλινές αρχές. Τώρα, τέτοιες αλλαγές θα απαιτούν μόνο ισραηλινή έγκριση.

«Είμαστε αποφασισμένοι να άρουμε τα εμπόδια, να δημιουργήσουμε νομική και αστική ασφάλεια και να επιτρέψουμε στους εποίκους να ζουν, να χτίζουν και να αναπτύσσονται σε ισότιμη βάση με κάθε πολίτη του Ισραήλ» ανέφερε ο Κατζ.

Ο Σμότριτς υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή «ομαλοποιεί τη ζωή στη Δυτική Όχθη» και υπόσχεται να «συνεχίσει να καταστρέφει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους».

Το εγκεκριμένο σχέδιο ορίζει επίσης τη δημοσίευση των κτηματολογικών μητρώων στη Δυτική Όχθη,πράγμα που σημαίνει ότι οι πιθανοί αγοραστές θα μπορούν να εντοπίζουν τους ιδιοκτήτες γης και να τους προσεγγίζουν για αγορά. Μέχρι τώρα, η κτηματολογική καταγραφή στη Δυτική Όχθη ήταν απόρρητη.

Αναίρεσε επίσης μια νομική διάταξη που απαγορεύει στους μη μουσουλμάνους να αγοράζουν ακίνητα στην περιοχή -ένας νόμος που απομένει από την περίοδο που η Ιορδανία έλεγχε το έδαφος-,διευκολύνοντας τις αγορές ακινήτων στη Δυτική Όχθη.

Η απόφαση επηρεάζει επίσης τον τόπο του Τάφου της Ραχήλ στη Βηθλεέμ, καθώς θεσπίζει «μια ειδική δημοτική αρχή» υπεύθυνη για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του ιερού τόπου.

Αποφασίστηκε επίσης η επέκταση των δραστηριοτήτων εποπτείας και επιβολής του νόμου στις περιοχές Α και Β, οι οποίες βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο ασφαλείας, όσον αφορά παραβιάσεις σχετικά με το νερό, ζημιές σε αρχαιολογικούς χώρους και περιβαλλοντικούς κινδύνους που μολύνουν το έδαφος.