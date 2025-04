Συλλυπητήριο μήνυμα Νετανιάχου στην Καθολική Εκκλησία για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην Καθολική Εκκλησία για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Το κράτος του Ισραήλ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην Καθολική Εκκλησία και στην κοινότητα των Καθολικών σε ολόκληρο τον κόσμο για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου», αναφέρει ο Νετανιάχου.

«Είθε να αναπαύεται εν ειρήνη», προσθέτει στο μήνυμά του στα αγγλικά, το οποίο ανήρτησε την Πέμπτη (24/04), το βράδυ στον λογαριασμό του πρωθυπουργικού γραφείου.

Σημειώνεται, πως πρόκειται για το πρώτο μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού μετά την αναγγελία του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου τη Δευτέρα.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ ήταν ένας από τους πρώτους αξιωματούχους στον κόσμο που αντέδρασε εκείνη την ημέρα στον θάνατο του Ποντίφικα, χαιρετίζοντας έναν άνθρωπο με βαθιά πίστη και απεριόριστη συμπόνια.

Έκτοτε, ούτε ο Νετανιάχου ούτε κάποιος από τους βασικούς υπουργούς του είχαν εκφραστεί δημοσίως για τον θάνατο του Πάπα, ο οποίος θεωρείτο εν γένει στο Ισραήλ ότι είχε φιλοπαλαιστινιακή στάση.

Υπενθυμίζεται, ότι, έως την παραμονή του θανάτου του, ο Πάπας Φραγκίσκος είχε πολλαπλασιάσει τις επικριτικές τοποθετήσεις του για τον πόλεμο στη Γάζα. Στο μήνυμά του για το Πάσχα, επισήμαινε τη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στον θύλακα.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε την Τετάρτη στο AFP, ότι το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί στην κηδεία του Ποντίφικα το Σάββατο (26/04) από τον πρεσβευτή του στο Βατικανό Γιαρόν Σάιντμαν.

•Israel posted condolences for the death of Pope Francis and then deleted

•Benjamin Netanyahu has not publicly acknowledged his death

•Israeli diplomatic missions around the world were ordered to delete similar messages and not to sign condolence books in Vatican embassies pic.twitter.com/3NhwfxdNMD