Σύλληψη υπόπτου έξω από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο - Πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη

Ένας άνδρας συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία την Τρίτη, καθώς πλησίασε τις πύλες του παλατιού του Μπάκιγχαμ και πέταξε «ύποπτα» αντικείμενα, «που πιθανολογείται ότι ήταν φυσίγγια κυνηγετικού όπλου» στον χώρο του παλατιού, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

«Ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για κατοχή όπλου», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι πραγματοποιήθηκε επίσης ελεγχόμενη έκρηξη.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα και τον έθεσαν υπό κράτηση.

BREAKING: Man has been arrested outside Buckingham Palacehttps://t.co/IcwTnK8uva



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/oyXjfMGrNp