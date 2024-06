Σύλληψη τεσσάρων ατόμων για εισβολή σε ιδιοκτησία του Σούνακ

Τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που εισέβαλαν στην ιδιοκτησία του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ στη βόρεια Αγγλία, ανακοίνωσε την Τρίτη (25/6) η βρετανική αστυνομία. «Συλλάβαμε τέσσερα άτομα στον περίβολο του σπιτιού του πρωθυπουργού στην εκλογική του περιφέρεια (του Βόρειου Γιορκσάιρ) το απόγευμα της Τρίτης. Οι αστυνομικοί μας ήταν με τους τέσσερις άνδρες μέσα σε ένα λεπτό αφότου αυτοί πέρασαν την είσοδο» της ιδιοκτησίας που βρίσκεται στον δήμο Κίρμπι Σίγκστον, αναφέρεται στην ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι ύποπτοι, που είναι ηλικίας 20 έως 52 ετών και κατάγονται από διάφορες πόλεις της χώρας, «παραμένουν υπό κράτηση (...) και έρευνες είναι σε εξέλιξη», διευκρίνισε η αστυνομία. Όσο για την εισβολή στην οικία του Σούνακ, έγινε μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 4 Ιουλίου.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ από την ομάδα ακτιβιστών Youth Demand –η οποία δηλώνει ότι αγωνίζεται για ένα εμπάργκο στις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ και για την ακύρωση των αδειών πετρελαίου και φυσικού αερίου που χορηγεί η συντηρητική κυβέρνηση από το 2021– δείχνει έναν νέο άνδρα να μπαίνει στην ιδιοκτησία και να αφοδεύει μέσα σε μια λίμνη.

