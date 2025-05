Η κλιμακούμενη σύρραξη ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν ίσως προσφέρει στην παγκόσμια κοινότητα μια πρώτη ουσιαστική εικόνα για το πώς αποδίδει η προηγμένη κινεζική στρατιωτική τεχνολογία έναντι των δοκιμασμένων οπλικών συστημάτων της Δύσης, τη στιγμή που οι κινεζικές αμυντικές μετοχές ήδη καταγράφουν ραγδαία άνοδο.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN, η μετοχή της κινεζικής AVIC Chengdu Aircraft σημείωσε άλμα 40% αυτή την εβδομάδα, καθώς το Πακιστάν υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε μαχητικά αεροσκάφη J-10C, κατασκευής AVIC, για να καταρρίψει ινδικά πολεμικά αεροπλάνα – συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων Rafale γαλλικής προέλευσης – σε αερομαχία την Τετάρτη.

Η Ινδία δεν έχει σχολιάσει τους ισχυρισμούς του Πακιστάν ούτε έχει παραδεχθεί απώλειες αεροσκαφών. Εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για τη φερόμενη εμπλοκή των κινεζικών αεροσκαφών.

Ωστόσο, ως ο βασικός προμηθευτής οπλικών συστημάτων του Πακιστάν, το Πεκίνο παρακολουθεί στενά την απόδοση των όπλων του σε πραγματικές συνθήκες μάχης.

Η Κίνα, που δεν έχει εμπλακεί σε πόλεμο εδώ και πάνω από τέσσερις δεκαετίες, έχει επιταχύνει την εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της υπό την ηγεσία του Σι Τζινπίνγκ, επενδύοντας σημαντικά στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών και εξοπλισμού – ενώ έχει μεταφέρει μέρος αυτής της τεχνογνωσίας και στο Πακιστάν, τον «ατσαλένιο αδελφό» της, όπως τον αποκαλεί.

Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο SIPRI, η Κίνα προμήθευσε το 81% των εισαγόμενων όπλων του Πακιστάν τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι εξαγωγές αυτές περιλαμβάνουν μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους, ραντάρ και αντιαεροπορικά συστήματα, πολλά εκ των οποίων έχουν αναπτυχθεί από κοινού ή βασίζονται σε κινεζική τεχνολογία.

🇵🇰⚔️ Wings of Resolve: PAF’s Modern Airpower in Motion Visual dominance from the runway—Pakistan Air Force’s J-10CE powers into the skies while a formation of JF-17 Block-III fighters taxis out, symbolizing readiness, precision, and multi-role capability. @Defencematrix1 … pic.twitter.com/xXPRe4PjsJ

«Κάθε σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν λειτουργεί de facto ως πεδίο δοκιμών για τις κινεζικές στρατιωτικές εξαγωγές», δήλωσε ο Σατζάν Γκόχελ, διευθυντής διεθνούς ασφάλειας στο Asia-Pacific Foundation.

Κινεζικές και πακιστανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει κοινές ασκήσεις υψηλής πολυπλοκότητας – από προσομοιώσεις μάχης έως ανταλλαγή πληρωμάτων.

«Η μακρόχρονη υποστήριξη του Πεκίνου προς το Ισλαμαμπάντ – μέσω εξοπλισμού, εκπαίδευσης και πλέον τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης – έχει μεταβάλει την τακτική ισορροπία στην περιοχή», σημείωσε ο Κρεγκ Σίνγκλετον, αναλυτής του Foundation for Defense of Democracies.

Η αλλαγή αυτή αναδεικνύει μια ευρύτερη γεωπολιτική αναδιάταξη, εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην περιοχή του Κασμίρ – με την Κίνα να καθιερώνεται ως ισχυρός αντίπαλος της αμερικανικής επιρροής.

Αν και ιστορικά αδέσμευτη, η Ινδία έχει πλησιάσει τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, αυξάνοντας τις αγορές οπλικών συστημάτων από τη Δύση, μειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτησή της από τη Ρωσία.

Το Πακιστάν, από την άλλη, έχει εμβαθύνει τη στρατηγική του σχέση με την Κίνα και συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία Belt and Road. Ενώ παλαιότερα λάμβανε ίσο όγκο όπλων από ΗΠΑ και Κίνα, πλέον βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο Πεκίνο.

Ο ερευνητής του SIPRI, Σάιμον Ουέζεμαν, δήλωσε ότι η Κίνα εκμεταλλεύτηκε την απομάκρυνση των ΗΠΑ από το Πακιστάν – λόγω διαφορών για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την πυρηνική πολιτική – για να αναδειχθεί ως ο μοναδικός αξιόπιστος σύμμαχος του Ισλαμαμπάντ.

Η Κίνα κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση και εξέφρασε «λύπη» για τις επιθέσεις της Ινδίας, με τον ΥΠΕΞ της να χαρακτηρίζει το Πακιστάν «ατσαλένιο φίλο».

Η ένταση κορυφώθηκε μετά τη σφαγή 26 τουριστών – κυρίως Ινδών – σε δημοφιλή περιοχή του Κασμίρ. Σε απάντηση, η Ινδία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις την Τετάρτη εναντίον στόχων στο Πακιστάν και το πακιστανικά διοικούμενο Κασμίρ.

Πηγές αναφέρουν ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με Rafale και ρωσικά Su-30. Το Πακιστάν υποστηρίζει ότι κατέρριψε πέντε ινδικά μαχητικά – τρία Rafale, ένα MiG-29 και ένα Su-30 – σε αερομαχία διάρκειας μίας ώρας, με συμμετοχή 125 αεροσκαφών και σε αποστάσεις άνω των 160 χλμ.

«Πρόκειται για την εντονότερη εμπλοκή αέρος-αέρος μεταξύ δύο πυρηνικών δυνάμεων στην ιστορία», δήλωσε ο Σαλμάν Αλί Μπετάνι, ειδικός διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Quaid-i-Azam.

Η Ινδία δεν έχει επιβεβαιώσει απώλειες, ενώ το Πακιστάν δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις. Ωστόσο, πηγή του γαλλικού Υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε την απώλεια ενός Rafale.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι αν επιβεβαιωθεί η κατάρριψη των Rafale, αυτό θα αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι τα κινεζικά οπλικά συστήματα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα δυτικά.

Η μετοχή της AVIC Chengdu έκλεισε με άνοδο 17% την Τετάρτη και 20% επιπλέον την Πέμπτη.

Το J-10C θεωρείται μαχητικό 4.5ης γενιάς, στην ίδια κατηγορία με το Rafale αλλά χαμηλότερα από τα stealth αεροσκάφη 5ης γενιάς όπως το J-20 της Κίνας ή το αμερικανικό F-35.

Το Πακιστάν παρέλαβε την πρώτη παρτίδα J-10CE το 2022, ενώ διαθέτει επίσης το JF-17 Block III – επίσης 4.5ης γενιάς – σε συνεργασία με την Κίνα. Παράλληλα, ο στόλος F-16 παραμένει ενεργός, αλλά υστερεί τεχνολογικά.

«Τα F-16 εξακολουθούν να είναι κρίσιμος παράγοντας, αλλά δεν αποτελούν πλέον το επίκεντρο της πακιστανικής αεροπορικής ισχύος», δήλωσε ο αμυντικός αναλυτής Μπιλάλ Χαν.

Ο Ζου Μπο, από το Πανεπιστήμιο Τσινγκχούα, τόνισε πως αν όντως τα J-10C κατέρριψαν Rafale, αυτό θα αποτελέσει «τεράστια ενίσχυση εμπιστοσύνης» στα κινεζικά οπλικά συστήματα.

«Από την πλευρά της Κίνας, αυτό είναι ουσιαστικά μια ισχυρή διαφήμιση», δήλωσε ο Άντονι Γουόνγκ Ντόνγκ, στρατιωτικός παρατηρητής με έδρα το Μακάο, σχετικά με τις αξιώσεις του Πακιστάν.

«Θα σοκάρει ακόμη και χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες - πόσο ισχυρός είναι πραγματικά ο αντίπαλός τους; Αυτό είναι ένα ερώτημα που όλες οι χώρες που ενδεχομένως επιθυμούν να αγοράσουν μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και οι περιφερειακοί αντίπαλοι της Κίνας, θα πρέπει να επανεξετάσουν σοβαρά: Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα πραγματικότητα;», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ορισμένοι εμπειρογνώμονες έχουν εκφράσει την επιφυλακτικότητά τους. Οι απώλειες της Ινδίας, αν επιβεβαιωθούν, θα μπορούσαν να οφείλονται περισσότερο σε κακή τακτική και σχεδιασμό της ινδικής πολεμικής αεροπορίας παρά στις αντιληπτές εξελίξεις των κινεζικών όπλων.

«Εάν οι αναφορές για την απώλεια πολλών αεροσκαφών από την Ινδία επιβεβαιωθούν, θα εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την ετοιμότητα της IAF, όχι μόνο για τις πλατφόρμες της. Τα Rafales είναι σύγχρονα, αλλά η πολεμική μάχη αφορά την ολοκλήρωση, και τον συντονισμό - όχι μόνο τις επικεφαλής αγορές», δήλωσε ο Σίγκλετον, αναλυτής στο Ίδρυμα για την Άμυνα των Δημοκρατιών.

Υπενθυμίζεται ότι, από τις «μεγαλύτερες και μακρύτερες σε διάρκεια στην πρόσφατη ιστορία της αεροπορίας» ήταν η «αερομαχία» (dogfight) ανάμεσα στα μαχητικά αεροσκάφη της Ινδίας και του Πακιστάν που σημειώθηκε την Τρίτη (06/05), όπως δήλωσε ανώτερη πηγή των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας στο CNN. Κατά την «αερομαχία» καταρρίφθηκαν πέντε αεροσκάφη της Ινδίας.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι καταρρίψαμε πέντε μαχητικά της Ινδίας – τρία Rafale, ένα SU-30 και ένα MiG-29», είπε την Τετάρτη (07/05) εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνολικά 125 αεροσκάφη μάχονταν για πάνω από μία ώρα στο πλαίσιο της επιχείρησης «Sindoor» που ξεκίνησε το Νέο Δελχί, χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να εγκαταλείψει τον εναέριο χώρο της, ενώ οι πυραυλικές επιθέσεις πραγματοποιούνταν σε αποστάσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν τα 160 χιλιόμετρα (100 μίλια).

Καμία από τις δύο πλευρές δεν ήταν διατεθειμένη να στείλει τους πιλότους της πέρα από τα σύνορα, εξαιτίας μιας πολύ μικρότερης αερομαχίας το 2019. Τότε, ένας πιλότος της ινδικής πολεμικής αεροπορίας καταρρίφθηκε σε πακιστανικό έδαφος και παρουσιάστηκε στην τηλεόραση πριν επιστραφεί στην Ινδία. Μια ταπείνωση, όπως είχε παρουσιαστεί τότε, που καμία από τις δύο πλευρές δεν ήθελε να ζήσει αυτή τη φορά.

BIG: Pakistan-India fighter jet “dog fight” was one of largest and longest in recent aviation history, CNN reports.



A total of 125 fighter jets battled for over an hour, with neither side leaving its own airspace.



The missile exchanges were happening at distances sometimes… pic.twitter.com/XqXp3c2wnL