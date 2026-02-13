Ένα πολεμικό πλοίο του αμερικανικού ναυτικού συγκρούστηκε με ένα πλοίο ανεφοδιασμού κατά τη διάρκεια επιχείρησης ανεφοδιασμού σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Νότια Αμερική, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με το BBC, όπως δήλωσε ο συνταγματάρχης Εμανουέλ Ορτίς, εκπρόσωπος της Διοίκησης Νότιας Αμερικής των ΗΠΑ, η σύγκρουση συνέβη ενώ τα δύο πλοία κινούνταν παράλληλα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Μετά το περιστατικό, τα πλοία συνέχισαν την πορεία τους με ασφάλεια, ενώ υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές.

Το αντιτορπιλικό USS Truxtun είχε αποπλεύσει από τη βάση του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια στις 6 Φεβρουαρίου για προγραμματισμένη αποστολή, ενώ το πλοίο ανεφοδιασμού USNS Supply βρισκόταν ήδη σε υπηρεσία στην Καραϊβική.

Η Διοίκηση Νότιας Αμερικής δεν έχει ανακοινώσει τα αίτια της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό έρευνα. Η ακριβής τοποθεσία της σύγκρουσης μεταξύ του USS Truxtun και του USNS Supply παραμένει ασαφής.

Το πλοίο εφοδιασμού των ΗΠΑ επιχειρεί στην Καραϊβική, σύμφωνα με την Wall Street Journal, η οποία αποτελεί μέρος της περιοχής ευθύνης της Νότιας Διοίκησης. Η Νότια Διοίκηση είναι επίσης υπεύθυνη για τμήματα του Νότιου Ατλαντικού και του Νότιου Ειρηνικού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο του δηλωμένου στόχου της κυβέρνησης να στοχεύσει στην καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη, αφότου ο αμερικανικός στρατός έπληξε μια φερόμενη ναρκοπλοϊκή βάρκα στον ανατολικό Ειρηνικό, προσθέτοντας σε έναν απολογισμό τουλάχιστον 38 θανατηφόρων επιθέσεων σε φερόμενες ναρκοπλοϊκές βάρκες στην περιοχή από τότε που ο Τραμπ επανήλθε στην εξουσία.