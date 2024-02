ΕΕ: Οι δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών λίγο πριν από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Συγκρατημένα αισιόδοξοι για την Ουκρανία και με «καρφιά» για την Ουγγαρία εμφανίστηκαν οι ηγέτες των «27» στις δηλώσεις που έκαναν προσερχόμενοι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.



Για «εγωιστικό παιχνίδι» του Όρμπαν έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τουσκ, με τον Όλαφ Σολτς να τονίζει πως «είναι ώρα να παρθεί μια απόφασηγια την Ουκρανία».

«Δεν μπορώ να δεχτώ το πολύ περίεργο και εγωιστικό παιχνίδι του Βίκτορ Ορμπάν», ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Συμπλήρωσε ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα σχετικά με κούραση για την Ουκρανία. Έχουμε την κούραση με τον Ορμπάν τώρα εδώ στις Βρυξέλλες. Έχουμε τόσα πολλά θέματα να λύσουμε».

«Κοιτάξτε στους δρόμους, όχι μόνο στις Βρυξέλλες. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να ενισχύσουμε την ενότητά μας για την Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία και την επιθετική της πολιτική», επισήμανε ο Ντόναλντ Τουσκ.

«Επιφυλακτικά αισιόδοξος» για συμφωνία σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας δήλωσε ότι είναι ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε. Σε ερώτηση για το εάν είναι θυμωμένος με τον Βίκτορ Ορμπάν, απάντησε ότι δεν είναι, αλλά πιστεύει ότι σήμερα πρέπει να υπάρξει συμφωνία των «27» συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας.

«Μου είναι αδύνατο να μπω σε κάθε επιθυμία του Βίκτορ Ορμπάν. Έχω τις δικές μου επιθυμίες τις οποίες θα ήθελα να σας εξηγήσω και είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες, αλλά στο τέλος πρέπει να βρούμε λύση με κάποιο τρόπο. Ελπίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε σήμερα», συμπλήρωσε.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, ζήτησε σήμερα να υπάρξει ομόφωνη απόφαση από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ για συμφωνία πάνω σ' ένα κοινό σχέδιο που θα προσφέρει σταθερή χρηματοδότηση στην Ουκρανία κατά τα επόμενα χρόνια.

«Πιστεύω πως τώρα είναι η ώρα για να καταλήξουμε σε μια απόφαση», δήλωσε ο Σολτς στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. «Θα εργαστώ πολύ σκληρά για να φθάσουμε σε μια συμφωνία και των 27».



«Ως ΕΕ, πρέπει να συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να αμυνθεί. Και τα 27 κράτη μέλη πρέπει να θέλουν να καταλήξουν σε μια απόφαση. Σε μια κοινότητα όπως η Ευρώπη, αυτό θα πρέπει να είναι δυνατό».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε σήμερα πως δεν υπάρχει «σχέδιο Β» για τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία και πως ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, που την μπλοκάρει, πρέπει να αποφασίσει αν η Ουγγαρία είναι «μέρος της κοινότητάς μας».



«Έχουμε μόνο έναν στόχο και ο ένας στόχος είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία με 27 χώρες», δήλωσε ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρόο, τονίζοντας ότι ένα από τα βασικά θέματα στην ημερήσια διάταξη του σημερινού Ειδικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία.

One main topic on the agenda of today’s Special European Council: EU’s support to Ukraine.



🎙️ “We have only one goal, and the one goal is to come to an agreement with 27 countries.”



➖ Prime Minister @AlexanderDeCroo ahead of the #EUCO pic.twitter.com/2I9xr2B9c2