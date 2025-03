Συγκέντρωση από εκατοντάδες Παλαιστινίους στη Γάζα κατά της Χαμάς

Διαδήλωση στη βόρεια Γάζα πραγματοποίησαν την Τρίτη (25/03) εκατοντάδες Παλαιστίνιοι ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου και φωνάζοντας συνθήματα κατά της Χαμάς, όπως «Έξω η Χαμάς».

«Έξω, έξω, έξω, Χαμάς φύγε», φώναζαν οι διαδηλωτές όπως φαίνεται από μια ανάρτηση στο Χ, προφανώς από την περιοχή Μπέιτ Λαχίγια της Γάζας την Τρίτη.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε φαίνεται κόσμος να κάνει πορεία σε έναν σκονισμένο δρόμο ανάμεσα σε κατεστραμμένα από τον πόλεμο σπίτια.

Οι αναρτήσεις ξεκίνησαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της Τρίτης (25/03).

Το Reuters ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει το μέρος όπου πραγματοποιήθηκε η διαδήλωση από κτίρια, στύλους υπηρεσιών κοινής ωφελείας και σχεδιαγράμματα δρόμων, τα οποία ταιριάζουν με τις δορυφορικές εικόνες στην περιοχή. Το Reuters δεν ήταν ωστόσο σε θέση να διακριβώσει με ανεξάρτητο τρόπο την ημερομηνία του βίντεο.

Large protests against Hamas's fascism in Gaza today, with thousands demanding dignity, an end to the war & destruction, and calling on the terror group to "get out." Listen to Palestinians in Gaza; cover these demonstrations; be their voice; amplify their cries. Down with Hamas! pic.twitter.com/c9iHyqvAO5