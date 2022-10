Συγχαρητήριο μήνυμα Στόλτενμπεργκ στη Μελόνι

«Η Ιταλία είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ, δεσμευμένη στον διατλαντικό δεσμό και συνεισφέρει ισχυρά στην ασφάλειά μας σε έναν πιο επικίνδυνο κόσμο. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας» ανέφερε ο ΓΓ της Συμμαχία Γενς Στόλτενμπεργκ στο συγχαρητήριο μήνυμά του στο τουίτερ προς την Τζόρτζια Μελόνι, για την ανάληψη των καθηκόντων της.

Congratulations on your appointment as Prime Minister @GiorgiaMeloni. #Italy is a founding member of #NATO, committed to the transatlantic bond & making strong contributions to our security in a more dangerous world. I look forward to working with you.