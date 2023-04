SW: Η δολοφονία του Ρώσου στρατιωτικού μπλόγκερ «μήνυμα» προς Πριγκόζιν;

Η δολοφονία ενός Ρώσου στρατιωτικού μπλόγκερ μπορεί να «στέλνει ένα μήνυμα» στον αρχηγό της ομάδας Wagner επειδή άσκησε κριτική στο Κρεμλίνο εκτιμούν αναλυτές του Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (SW), όπως μεταδίδει η Ukraine Pravda.

Οι αναλυτές επικαλούνται τα λόγια του Πριγκόζιν, ιδρυτή του Wagner, ο οποίος είπε ότι δεν θα κατηγορήσει το «καθεστώς του Κιέβου» για τους θανάτους του μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι και της κόρης του Αλεξάντρ Ντούγκιν, Ντάρια Ντούγκινα, που σκοτώθηκαν σε έκρηξη κοντά στη Μόσχα τον Αύγουστο.

«Η δολοφονία του Τατάρσκι στο μπαρ του Πριγκόζιν είναι πιθανότατα μέρος «ενός ευρύτερου μοτίβου κλιμάκωσης των ρωσικών εσωτερικών συγκρούσεων» στις οποίες εμπλέκονται ο Πριγκόζιν και η ομάδα Wagner», αναφέρει η έκθεση.

Η ISW σημειώνει ότι «η δολοφονία του Φόμιν ίσως λειτουργεί ως προειδοποίηση στον Πριγκόζιν που ολοένα και περισσότερο αμφισβητεί τον πυρήνα της ρητορικής του Κρεμλίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ έστω και εμμέσως εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη ρωσική προεδρία, είτε σε ανταγωνισμό με τον Πούτιν είτε ως διάδοχός του» σημειώνεται.

Το ISW πιστεύει επίσης ότι οι ρωσικές αρχές είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν τη δολοφονία του Τατάρσκι για να αυξήσουν την αυτολογοκρισία μεταξύ των εκπροσώπων της ρωσικής κοινωνίας των πολιτών που αμφισβητούν την επιτυχία της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η δολοφονία βαθαίνει ήδη ένα χάσμα μέσα στον ρωσικό χώρο των milblogger, κάτι που μπορεί τελικά να είναι επωφελές για τις προσπάθειες του Κρεμλίνου να εδραιώσει τον έλεγχο του χώρου πληροφοριών», αναφέρει το ISW.

Στην τελευταία ενημέρωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το ISW (Institute for the Study of War) ανέφερε πως πηγές από το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών αποκάλυψαν ότι οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας γνώριζαν «για τα σχέδια δολοφονίας του Τατάρσκι εδώ και καιρό», μεταδίδει το SkyNews

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τατάρσκι ήταν ένας «κατάδικος προσκείμενος στη Wagner που απέδρασε από τη φυλακή της περιφέρειας του Ντονέτσκ κατά τα αρχικά στάδια της εισβολής της Ρωσίας στο Ντονμπάς, το 2014».

«Ο Τατάρσκι είχε παρευρεθεί σε άλλη μία εκδήλωση νωρίτερα εντός της ημέρας χωρίς κάποιο επεισόδιο, οπότε φαίνεται πως η επίθεση ήταν ενορχηστρωμένη σκοπίμως σε ένα χώρο ιδιοκτησίας του Πριγκόζιν» προσθέτει το ISW.

Διαβάστε ακόμα:

Δολοφονία Ρώσου μπλόγκερ: Ομολόγησε η γυναίκα που έδωσε το αγαλματίδιο - βόμβα

Ρωσία: Νεκρός γνωστός στρατιωτικός μπλόγκερ σε έκρηξη στην Αγία Πετρούπολη