Δολοφονία Ρώσου μπλόγκερ: Ομολόγησε η γυναίκα που έδωσε το αγαλματίδιο - βόμβα

Η νεαρή γυναίκα που συνελήφθη ως υπεύθυνη για την δολοφονία του ρώσου στρατιωτικού μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι σε καφέ της Αγίας Πετρούπολης από έκρηξη βόμβας που προκάλεσε τον τραυματισμό 32 ανθρώπων, φέρεται να ομολόγησε την πράξη της.

Αυτό προκύπτει από βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας.

Darya Trepova, la donna sospettata di avere compiuto l'attentato di ieri un un caffè di San Pietroburgo, risponde alla domanda di chi la interroga in un video diffuso dall'agenzia Ria Novosti. #ANSA pic.twitter.com/Pa6q6SDa29 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 3, 2023

Λίγη ώρα αφού το Υπουργείο Εσωτερικών ενέταξε την Ντάρια Τρέποβα στην λίστα των καταζητούμενων η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή επιβεβαίωσε την κράτηση της ως ύποπτης για τη δεύτερη δολοφονία που πραγματοποιείται σε ρωσικό έδαφος που σχετίζεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την Pravda, η γεννημένη το 1997 γυναίκα ήταν γνωστή στις Αρχές καθώς έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για συμμετοχή σε πορείες.

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στην δολοφονία οι δράστες βοηθήθηκαν από οργάνωση του φυλακισμένου Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο επικεφαλής της μισθοφορικής ομάδας Wagner της Ρωσίας, Γεβγκένι Πριγκόζιν, δήλωσε την Κυριακή ότι «δεν θα κατηγορήσει το καθεστώς του Κιέβου» για αυτό.

Αλλά ένας άλλος κορυφαίος Ρώσος αξιωματούχος έδειξε με το δάχτυλο την Ουκρανία, χωρίς να παράσχει αποδείξεις. Ένας Ουκρανός προεδρικός σύμβουλος δήλωσε ότι στη Ρωσία ξεσπά η «εγχώρια τρομοκρατία».

In the video, a young woman who looks like Daria Trepova enters the cafe with a box, where there will later be an explosion.



According to Russian media reports in the first photo, the girl presented a bust and goes to her seat, but Vladlen stopped her and asked her to sit next… pic.twitter.com/VDegJZ2mCv — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2023

Ο ανθρακωρύχος που έγινε μπλόγκερ

Ο Βλάντλεν Τατάρσκι του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Μαξίμ Φόμιν, είχε περισσότερους από 560.000 ακόλουθους στο Telegram και ήταν ένας από τους πιο επιφανείς στρατιωτικούς μπλόγκερ που υπερασπίστηκαν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ συχνά επέκριναν τα ανώτατα κλιμάκια του στρατού.

«Θα νικήσουμε τους πάντες, θα σκοτώσουμε τους πάντες, θα ληστέψουμε τους πάντες που χρειάζεται. Όλα θα είναι όπως μας αρέσει», φαίνεται να λέει σε ένα βίντεο τον περασμένο Σεπτέμβριο σε μια τελετή στο Κρεμλίνο κατά την οποία ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διεκδίκησε τέσσερις εν μέρει κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας ως ρωσικό έδαφος - μια κίνηση που απορρίφθηκε ως παράνομη από τις περισσότερες χώρες.

"We will defeat everyone, we will kill everyone, we will rob everyone. Everything will be as we like": this video was recorded by the pro-Kremlin blogger Vladlen Tatarsky from the Kremlin hall. pic.twitter.com/YU8R7Dl0fI — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2022

Γεννημένος στο Ντονμπάς, τη βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας, ο Τατάρσκι ξεκίνησε την επαγγελματική του ζωή ως ανθρακωρύχος πριν ανοίξει μια επιχείρηση επίπλων, σύμφωνα

Όταν όμως αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες, αποφάσισε να ληστέψει μια τράπεζα και καταδικάστηκε σε φυλάκιση.

Διέφυγε από τη φυλακή αφού μια υποστηριζόμενη από τη Ρωσία αυτονομιστική εξέγερση κατέλαβε το Ντονμπάς το 2014, λίγες εβδομάδες μετά την προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας από τη Μόσχα.

Στη συνέχεια ο Τατάρσκι εντάχθηκε στους αυτονομιστές αντάρτες και πολέμησε στην πρώτη γραμμή του μετώπου προτού γίνει μπλόγκερ - και σύντομα έγινε γνωστός για τις αθυρόστομες δηλώσεις του και τη φλογερή φιλοπόλεμη ρητορική του.

Μάλιστα, είχε επικρίνει τους Ρώσους στρατιωτικούς διοικητές καθώς και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι ήταν πολύ ήπιοι στην προσέγγισή τους.

Το αγαλματίδιο - βόμβα

Το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλέστηκε μια ανώνυμη πηγή που δήλωσε ότι η βόμβα ήταν κρυμμένη σε μια μικρογραφία αγάλματος που δόθηκε στον Τατάρσκι καθώς απευθυνόταν σε μια ομάδα ανθρώπων στην καφετέρια.

Το Mash, ένα κανάλι στο Telegram με διασυνδέσεις με τις ρωσικές διωκτικές αρχές, δημοσίευσε ένα βίντεο που φαινόταν να δείχνει τον Τατάρσκι, με το μικρόφωνο στο χέρι, να του παραδίδεται ένα αγαλματίδιο ενός στρατιώτη με κράνος. Είπε ότι η έκρηξη συνέβη λίγα λεπτά αργότερα.

Ο Πριγκόζιν δήλωσε ότι το καφενείο ανήκε προηγουμένως σε αυτόν, αλλά έκτοτε το έχει παραχωρήσει σε "πατριωτικούς" ακτιβιστές που πραγματοποιούν εκεί συναντήσεις.

Ο Ντένις Πούσιλιν, ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα ηγέτης του τμήματος της ουκρανικής επαρχίας Ντονέτσκ που κατέχει η Ρωσία, πρότεινε δημοσίως ότι η Ουκρανία ευθύνεται.

«Τον σκότωσαν με ειδεχθή τρόπο. Οι τρομοκράτες δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Το καθεστώς του Κιέβου είναι ένα τρομοκρατικό καθεστώς. Πρέπει να καταστραφεί, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το σταματήσουμε», δήλωσε.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η απουσία αντίδρασης από την Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και το Παρίσι «μιλάει από μόνη της δεδομένης της δήθεν ανησυχίας τους για την ευημερία των δημοσιογράφων και την ελευθερία της έκφρασης.

Η αντίδραση στο Κίεβο είναι εντυπωσιακή, όπου όσοι λαμβάνουν δυτικές επιχορηγήσεις δεν κρύβουν σε καμία περίπτωση την ικανοποίησή τους για ό,τι συνέβη», έγραψε στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

«Απόστημα»

Ο Μιχαίλο Ποντόλιακ, ουκρανός προεδρικός σύμβουλος, έγραψε στο Twitter ότι ήταν μόνο θέμα χρόνου - «όπως το σκάσιμο ενός ώριμου αποστήματος» - πριν η Ρωσία καταναλωθεί από αυτό που αποκάλεσε εγχώρια τρομοκρατία.

«Οι αράχνες τρώνε η μία την άλλη σε ένα βάζο», πρόσθεσε.

It begins in RF... Spiders are eating each other in a jar. Question of when domestic terrorism would become an instrument of internal political fight was a matter of time, as breakthrough of ripe abscess. Irreversible processes and Troubles 2.0. await RF. While we will watch. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2023

Ο θάνατος του Τατάρσκι ακολούθησε τη δολοφονία τον περασμένο Αύγουστο της Ντάρια Ντούγκινα, κόρης ενός επιφανούς υπερεθνικιστή, σε επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο κοντά στη Μόσχα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας κατηγόρησε τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας ότι πραγματοποίησαν εκείνη την επίθεση, την οποία ο Πούτιν αποκάλεσε «σατανική». Η Ουκρανία αρνήθηκε την εμπλοκή της.

Ο Πριγκόζιν δήλωσε την Κυριακή ότι και οι δύο δολοφονίες ήταν πιθανότατα έργο «μιας ομάδας ριζοσπαστών που ελάχιστα σχετίζεται με την κυβέρνηση», αλλά όχι της Ουκρανίας.

Οι πολεμικοί μπλόγκερ της Ρωσίας, ένα σύνολο στρατιωτικών ανταποκριτών και ανεξάρτητων σχολιαστών με στρατιωτικό υπόβαθρο, απολαμβάνουν ευρεία ελευθερία από το Κρεμλίνο να δημοσιεύουν σκληρές απόψεις για τον πόλεμο, που διανύει πλέον τον 14ο μήνα. Ο Πούτιν έκανε μάλιστα έναν από αυτούς μέλος του συμβουλίου του για τα ανθρώπινα δικαιώματα πέρυσι.

