Στρατός Ισραήλ: Διορίζουμε ομάδα για να επανεξετάσει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Μία ομάδα ανώτερων εφέδρων αξιωματικών διόρισε ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ με σκοπό να επανεξετάσει και να βγάλει συμπεράσματα από τις έρευνες σχετικά με τις επιθέσεις υπό την ηγεσία της Χαμάς, στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Αυτό έκανε γνωστό, με ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός το Σάββατο (22/03), σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ σημειώνει ότι εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει όλους τους ομήρους, θα προχωρήσει σε προσάρτηση της Γάζας.

Μάλιστα, ο ισραηλινός στρατός έχει δώσει εντολή για περισσότερες εκκενώσεις στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το Σάββατο (22/03) πραγματοποιήθηκαν επίσης, πλήγματα σε στόχους της Χεζμπολάχ, στον Λίβανο.

Όπως ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε την Παρασκευή (21/03), η χώρα του θα προχωρήσει στην προσάρτηση τμημάτων της Λωρίδας της Γάζας αν η Χαμάς δεν αφήσει ελεύθερους τους σχεδόν 60 Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, που συνεχίζει να κρατά στη Γάζα, όπου ο στρατός του Ισραήλ συνέχισε τις ευρείας κλίμακας επιδρομές του για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα.

Στο μεταξύ, η Χαμάς έλαβε από την Αίγυπτο και το Κατάρ – δυο χώρες που μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις – πρόταση για την αποκατάσταση της κατάπαυσης του πυρός αν προχωρήσει στην απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων φυλακισμένων σε χρονοδιάγραμμα που «μένει να συμφωνηθεί». Ακόμη, «η πρόταση προβλέπει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», τη διέλευση της οποίας σταμάτησε να επιτρέπει το Ισραήλ τη 2η Μαρτίου, ανέφερε πηγή προκσκείμενη στην παλαιστινιακή πλευρά.

«Έδωσα διαταγή» στον στρατό "να καταλάβει περισσότερα εδάφη στη Γάζα, απομακρύνοντας τον πληθυσμό, και να επεκτείνει τις ζώνες ασφαλείας (κατά μήκος των συνόρων και στο εσωτερικό του θυλάκου) για να προστατευτούν ισραηλινές κοινότητες''», ανέφερε την Παρασκευή (21/03) το πρωί ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ, Κατς.

Όπως προσέθεσε, «όσο η Χαμάς συνεχίζει να αρνείται να απελευθερώσει τους ομήρους, τόσο περισσότερα εδάφη θα χάνει, που θα προσαρτηθούν στο Ισραήλ».

Ο όρος «ζώνες ασφαλείας» που χρησιμοποίησε ο υπουργός παραπέμπει στη δημιουργία ουδέτερων ζωνών μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και κοντινών ισραηλινών κοινοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο (22/03), ο Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, έδωσαν εντολή στις IDF να πραγματοποιήσουν πλήγματα σε «δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους» στο Λίβανο σε απάντηση των πρωινών πυραυλικών πυρών κατά της Μετούλα.

Είχε προηγηθεί εκτόξευση τριών ρουκετών από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ, οι οποίες αναχαιτίστηκαν από την Πολεμική Αεροπορία και για τις οποίες δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης.

«Η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι υπεύθυνη για τα πάντα από το έδαφός της. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία βλάβη στους πολίτες και την κυριαρχία του και θα εργαστεί με κάθε τρόπο για να διασφαλίσει την ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών και των βόρειων κοινοτήτων. Οι IDF είναι προετοιμασμένες και έτοιμες για κάθε εντολή», αναφέρει η ανακοίνωση.

Λίγο μετά τη δήλωση του Νετανιάχου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, προειδοποίησε το Σάββατο (22/03) για τον κίνδυνο ενός «νέου πολέμου» με «καταστροφικές» συνέπειες για τον Λίβανο, λίγο αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από το λιβανικό έδαφος.

