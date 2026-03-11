Στρατός ΗΠΑ σε Ιρανούς πολίτες: Αποφύγετε τις λιμενικές εγκαταστάσεις

Ο αμερικανικός στρατός προειδοποίησε την Τετάρτη τους πολίτες να εγκαταλείψουν τις λιμενικές εγκαταστάσεις όπου δραστηριοποιούνται οι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους.

«Οι Ιρανοί λιμενεργάτες, το διοικητικό προσωπικό και τα πληρώματα εμπορικών πλοίων πρέπει να αποφεύγουν τα ιρανικά πολεμικά πλοία και τον στρατιωτικό εξοπλισμό», ανέφερε σε δήλωσή του το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ, όπως αναφέρει το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον ιρανικών πολεμικών πλοίων, βυθίζοντας ή καταστρέφοντας 60 μέχρι στιγμής.

Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: Όποτε το θελήσω, ο πόλεμος θα τελειώσει

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι «δεν έχει απομείνει πρακτικά τίποτα να πλήξουμε» στο Ιράν και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα», σε μια τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο Axios.

«Όποτε θα θελήσω αυτό να τελειώσει, θα τελειώσει», δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο αφότου ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δηλώσει πως η επιχείρηση που διεξάγεται από κοινού από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν από την 28η Ιανουαρίου θα συνεχιστεί «χωρίς χρονικό περιορισμό».