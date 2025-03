Στρατός ΗΠΑ: Εξουδετερώσαμε υψηλόβαθμο ηγέτη της Αλ Κάιντα στη Συρία

Ένας υψηλόβαθμος ηγέτης της Αλ Κάιντα ήταν ο στόχος που εν τέλει εξουδετερώθηκε έπειτα από αεροπορική επιδρομή ακριβείας των ΗΠΑ στη Συρία, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο (01/03) η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Ειδικότερα, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ανέφερε ότι σκότωσε τον Μοχάμεντ Γιουσούφ Ζίγια Τάλαι , τον ανώτερο στρατιωτικό ηγέτη της Hurras al-Din (HaD), σε παρακλάδι της Αλ Κάιντα.

«Όπως έχουμε πει στο παρελθόν, θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε αμείλικτα αυτούς τους τρομοκράτες για να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας και το προσωπικό των ΗΠΑ, των συμμάχων και συνεργατών στην περιοχή», δήλωσε ο στρατηγός Μάικλ Έρικ Κουρίλα, διοικητής της CENTCOM.

CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din (HaD) in Syria



On Feb. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne