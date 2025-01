Στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία έπληξε η Ουκρανία - Τέσσερις νεκροί από ρωσική επίθεση σε σχολείο

Στρατιωτικούς στόχους της Ρωσίας έπληξε ο ουκρανικός στρατός καταρρίπτοντας επίσης ένα ραντάρ της αντιαεροπορικής άμυνας στη ρωσική μεθοριακή περιφέρεια Μπέλγκοροντ, μια τρίτη επιτυχία τέτοιου είδους που διεκδίκησε αυτή την εβδομάδα το Κίεβο. Την Πέμπτη (16/01) οι ουκρανικές δυνάμεις διενήργησαν «πλήγματα ακριβείας» εναντίον ρωσικής μεραρχίας αντιπυραυλικής άμυνας, κυρίως μιας ραδιοτεχνικής μονάδας, σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο στρατού, σημειώνοντας ότι «το έργο της μάχης με στόχο την αποδυνάμωση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεχίζεται».

Η Ουκρανία, που μάχεται εδώ και τρία χρόνια απέναντι στη ρωσική εισβολή, δεν διευκρίνισε τι είδους πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση, όμως η χώρα έλαβε πρόσφατα το πράσινο φως της Ουάσιγκτον προκειμένου να πλήττει στόχους στη Ρωσία με δυτικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε την Πέμπτη (16/01) επίθεση στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ με έξι αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS. Το υπουργείο ανέφερε ότι η Ρωσία θα ανταποδώσει, όμως όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν απώλειες ή ζημιές.

Επιπλέον, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως ρωσικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο άλλων τεσσάρων χωριών στην περιφέρεια Ντονέτσκ της Ουκρανίας. Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή πληροφορίες που αφορούν στο πεδίο της μάχης.

Οι ουκρανικές δυνάμεις, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο μέτωπο, πολλαπλασίασαν τους τελευταίους μήνες τις αεροπορικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Ρωσία προκειμένου να εμποδίσουν τον εφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων που πολεμούν στο ουκρανικό έδαφος και σφυροκοπούν ουκρανικές πόλεις.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διενήργησε την «πιο μαζική» επίθεση του πολέμου εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε πολλές περιφέρειες της Ρωσίας με τη βοήθεια κυρίως, σύμφωνα με τη Μόσχα, δυτικών πυραύλων.

Ακόμη, το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη, ο ουκρανικός στρατός διενήργησε πλήγμα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον αποθήκης πετρελαίου στην περιφέρεια Βορονέζ, στη δυτική Ρωσία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει «σημαντική πυρκαγιά» η οποία, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, συνεχίζεται και την Παρασκευή (17/01).

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, υποσχέθηκε μια συστηματική απάντηση σε κάθε πλήγμα με δυτικούς πυραύλους στο ρωσικό έδαφος, και απείλησε να θέσει στο στόχαστρο το κέντρο του Κιέβου, ακόμη και δυτικές χώρες, με τον πειραματικό υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ, που η εμβέλειά του είναι πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα.

Όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία, η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 33 από 50 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας. Κατά την ίδια ανακοίνωση, εννέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη «χάθηκαν» – μια αναφορά στη χρήση από την Ουκρανία μέσων ηλεκτρονικού πολέμου για την ανακατεύθυνση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ ένα έφυγε από την Ουκρανία προς την κατεύθυνση της Ρουμανίας.

«Εχθρικά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επιχειρήσεις στην περιοχή της Οδησσού και κτήρια θεσμών, ιδιωτικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά στης περιοχές του Χαρκόβου, του Τσερκάσι και του Κιέβου υπέστησαν ζημιές ως αποτέλεσμα της πτώσης εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που καταρρίφθηκαν», ανέφερε ο στρατός στην εφαρμογή Telegram. Προσθέτοντας ότι λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Δούναβη δέχθηκαν επίθεση.

Περιφερειακός αξιωματούχος του Κιέβου δήλωσε πως ένα παιδί τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα της πτώσης θραυσμάτων από καταρριφθέντες στόχους στη διάρκεια της επίθεσης.

Στο μεταξύ, μία ρωσική πυραυλική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσε ζημιές σε μια σχολική εγκατάσταση στην πόλη Κρίβι Ριχ, στα νότια της χώρας, την Παρασκευή (17/01), όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Τουλάχιστον άλλοι πέντε τραυματίστηκαν και τρεις από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, δήλωσε στο Telegram ο Σερχίι Λίσακ, ο κυβερνήτης της περιοχής Ντνιπροπετρόφσκ.

Russia has just struck a school and residential buildings in Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region.



The number of victims remains unknown. Stay tuned for updates. pic.twitter.com/er8MrZpYZx