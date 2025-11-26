Στρατιωτικό πραξικόπημα στη Γουινέα-Μπισάου: Χάος μετά από τις προεδρικές εκλογές

Στρατιωτικό πραξικόπημα βρίσκεται σε εξέλιξη την Τετάρτη στην Γουινέα-Μπισάου, στο φόντο της αναταραχής μετά από τις προεδρικές εκλογές στη χώρα της δυτικής Αφρικής.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ουμάρο Σισόκο Εμπάλο της Γουινέας-Μπισάου συνελήφθη και κρατείται από στρατιωτικούς στο γενικό αρχηγείο στρατού και του «φέρονται καλά», δήλωσε ένας αξιωματικός του στρατού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μια ομάδα αξιωματικών του στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα το απόγευμα ότι έχει «τον πλήρη έλεγχο της χώρας», ότι «αναστέλλεται η εκλογική διαδικασία» και κλείνουν τα σύνορα, και επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. μια ημέρα πριν από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων των εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή σε αυτή την γνωστή για τα πραξικοπήματα χώρα της Δυτικής Αφρικής.

«Με καθαίρεσαν», δήλωσε ο Εμπάλο δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 24.

Μια άλλη στρατιωτική πηγή επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τη σύλληψη του προέδρου, μαζί με τον «αρχηγό του γενικού επιτελείου και τον υπουργό Εσωτερικών».

Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, αυτόπτες μάρτυρες και μμε ανέφεραν σφοδρούς πυροβολισμούς κοντά στην έδρα της εκλογικής επιτροπής της χώρας, το προεδρικό μέγαρο και το υπουργείο Εσωτερικών. Εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή, αναζητώντας καταφύγιο.

Αργότερα, στρατιώτες κατέλαβαν τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο προεδρικό μέγαρο. Οι στρατιώτες, που προέρχονταν από την προεδρική φρουρά και μια επίλεκτη μονάδα χωροφυλακής, έθεσαν υπό έλεγχο την περιοχή νωρίς το απόγευμα, παρατήρησαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η χώρα ανέμενε τα αποτελέσματα των προεδρικών και των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής και η τύχη του απερχόμενου προέδρου Ουμάρο Σισόκο Εμπάλο παρέμενε αβέβαιη. Ο Εμπάλο και ο αντίπαλός του Φερνάντο Ντίας ανακοίνωσαν και οι δύο ότι νίκησαν στον πρώτο γύρο των εκλογών.

Η χώρα έχει ιστορικό πολιτικής αναταραχής και έχει βιώσει τέσσερα πραξικοπήματα και πολυάριθμες απόπειρες πραξικοπημάτων μετά την ανεξαρτησία της το 1974.

Οι στρατιωτικοί έκαναν την ανακοίνωσή τους διαβάζοντας μια δήλωση στο αρχηγείο του στρατού στην πρωτεύουσα, Μπισάου, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρίσκονται στην πόλη.