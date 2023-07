Στρατιωτικές θέσεις κοντά στο Μπαχμούτ επισκέφτηκε ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφτηκε σήμερα ουκρανικές στρατιωτικές θέσεις κοντά στο Μπαχμούτ, όπου και βρίσκεται το ανατολικό μέτωπο των πολεμικών συγκρούσεων.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από τον Ζελένσκι στο Twitter, τον δείχνουν να συναντά στρατιώτες και να κοιτάζει σε χάρτες στο εσωτερικό ενός καταφυγίου-δωματίου χωρίς παράθυρα, ενώ ο ίδιος εκφράστηκε θετικά για τις ειδικές στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας του.

“Η πραγματοποίηση αποστολών υπέρ της πατρίδας Ουκρανίας από εσάς, είναι πραγματικά ηρωική”, έγραψε στην ανάρτησή του, ο Ζελένσκι.

Bakhmut direction, advanced positions of the Special Operations Forces. Today, I am here to congratulate our warriors on their professional day, to honor their strength. I heard a commander's report, talked with the warriors. Very powerful, very effective. Thank you!



