«Πειραματισμός και καινοτομία» έχουν γίνει τα συνθήματα τόσο των ρωσικών όσο και των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς προσπαθούν να υπερισχύσουν ο ένας του άλλου στο έδαφος, στη θάλασσα και στον αέρα.

Όπως αναφέρει το CNN και οι δύο πλευρές αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη ρομποτική και τα μη επανδρωμένα συστήματα με έντονο ρυθμό. Ωστόσο, μερικές καινοτομίες είναι αξιοσημείωτα χαμηλής τεχνολογίας.

Όταν νύχτωσε σε έναν ουκρανικό αεροδρόμιο νωρίτερα τον Οκτώβριο, μια μικρή ομάδα ανδρών συνέλεξε ένα ελαφρύ αεροπλάνο χωρίς πιλότο για μια αποστολή 1.243 μιλίων βαθιά στη Ρωσία. Ο στόχος βρισκόταν στη ρωσική βιομηχανική πόλη Dzerzhinsk, περίπου 370 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Στην κάτω πλευρά του αεροπλάνου είχε τοποθετηθεί μια πολύ απλή βόμβα.

Ώρες αφότου το μονοκινητήριο αεροπλάνο απογειώθηκε, αναφέρθηκε μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο εκρηκτικών στο Dzerzhinsk, που κατασκευάζει βλήματα για τον ρωσικό στρατό.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από τον Goronych και μετατρέπει μονοθέσια αεροπλάνα σε πρόχειρους αλλά αποτελεσματικούς μακρινής εμβέλειας πυραύλους.

Αντί για θέση πιλότου, υπάρχει πρόσθετη δεξαμενή καυσίμου και μπαταρίες που τροφοδοτούν τα συστήματα πλοήγησης και επικοινωνίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ουκρανικού μέσου Babel, το οποίο επιβεβαίωσε το CNN.

Την Τετάρτη, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, συμμετείχαν σε επίθεση σε μηχανουργείο στην πόλη Saransk της Ρωσίας – σχεδόν 800 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα – όπου κατασκευάζονται εκρηκτικά και νάρκες.

Από την άλλη, οι Ρώσοι άρχισαν να χρησιμοποιούν μικρά αεροπλάνα εξοπλισμένα με πολυβόλα στις κατεχόμενες περιοχές για να καταρρίπτουν ουκρανικά drones που κατευθύνονται σε στόχους στη Ρωσία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία άρχισε να αναπτύσσει μια νέα βόμβα με κινητήρα jet και καθοδήγηση, προσαρμοσμένη από τα τεράστια αποθέματα παλαιών «ελεύθερης πτώσης» βομβών, σύμφωνα με την Ουκρανική Υπηρεσία Άμυνας (DI).

Οι Ρώσοι είχαν ήδη μετατρέψει σοβιετικές βόμβες σε πλανητικές (glide) με εμβέλεια περίπου 80 χιλιομέτρων (50 μίλια), επιτρέποντας στα αεροσκάφη να τις εκτοξεύουν μακριά από τις ουκρανικές αντιαεροπορικές άμυνες.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δημιούργησε επίσης μια ελίτ μονάδα drones με την ονομασία Rubikon, «που πειραματίζεται με διαφορετικούς τύπους τακτικών, οι οποίες τώρα καθοδηγούν τις υπόλοιπες μονάδες UAV», όπως έγραψε η Massicot στο Foreign Affairs.