Στουτγκάρδη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - Αναφορές για τουλάχιστον οχτώ τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στη Στουτγάρδη, καθώς αυτοκίνητο SUV έπεσε πάνω σε πλήθος, σε μια διάβαση πεζών προς τη στάση του τραμ Olgaeck, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5:50 μ.μ. στην οδό Charlottenstrasse, σε πολυσύχναστη διασταύρωση στο κέντρο της Στουτγάρδης, ενώ ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, αναφέρει η Deutsche Welle.

Η πυροσβεστική περιέγραψε το συμβάν ως τροχαίο ατύχημα, ενώ η αστυνομία είπε ότι θα δώσει περισσότερες πληροφορίες όταν καταστούν διαθέσιμες.

Multiple people injured after a person drove car into group in Olgaeck area of Stuttgart, Germany pic.twitter.com/qT7KdDAaDQ