Ρωσική επίθεση στην Ουκρανία

Στους 17 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ στη νοτιοανατολική Ουκρανία, μετά τη ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε την Τρίτη (24/06), ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλούσε τους συμμάχους του Κιέβου στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, να επενδύσουν στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, η επίθεση που έγινε σε δύο κύματα προκάλεσε τον θάνατο 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων των 200 στην περιφερειακή πρωτεύουσα Ντνίπρο, δήλωσε ο κυβερνήτης Σέρχιι Λισάκ, όπου από το ωστικό κύμα έσπασαν τα παράθυρα εμπορικού τρένου και θραύσματά τους έπεσαν στους επιβάτες, προκλήθηκαν ζημιές σε σχολεία και ένα νοσοκομείο. Μεταξύ των τραυματιών ήταν και 18 παιδιά.

Το πλήγμα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που θεωρείται σπάνιο, προκάλεσε επίσης ζημιές σε δεκάδες πολυκατοικίες και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις μεταξύ άλλων χώρων, σύμφωνα με τον δήμαρχο Μπορίς Φιλάτοφ, ο οποίος δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε «πρωτοφανή καταστροφή» στην πόλη.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης στην πόλη Σαμάρ, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το Ντνίπρο, δήλωσε ο Λισάκ προσθέτοντας ότι μια εγκατάσταση υποδομών υπέστη ζημιές.

Η σπάνια αυτή επίθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας έγινε καθώς ο Ζελένσκι πίεζε τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στον αναπτυσσόμενο αμυντικό τομέα της Ουκρανίας και να εμποδίσουν την προμήθεια ξένων εξαρτημάτων που, όπως είπε, χρησιμοποιεί η Ρωσία για την κατασκευή των όπλων της.

«Αυτή δεν είναι μια μάχη στην οποία είναι δύσκολο να διαλέξεις πλευρά», έγραψε στην πλατφόρμα Χ με αφορμή το πλήγμα. «Το να στέκεσαι στο πλευρό της Ουκρανίας σημαίνει ότι υπερασπίζεσαι τη ζωή».

Right now, in the Dnipro region, assistance is being provided to everyone affected by the Russian ballistic missile strike. As of now, over 160 people have been reported injured. Tragically, 11 people have been killed. The rubble is still being cleared, so unfortunately, the… pic.twitter.com/Rs5bbTbXWb