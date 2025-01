Πυρκαγιές στο Λος Άντζελες

Έξι πυρκαγιές μαίνονται στην κομητεία του Λος Άντζελες από την Τρίτη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 13 αγνοούνται, σύμφωνα με το γραφείο του τοπικού σερίφη. Ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί όταν οι πυροσβέστες καταφέρουν να κάνουν έρευνες από σπίτι σε σπίτι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την πυρκαγιά Ίτον έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 7.000 κτίρια και από εκείνη στο Παλισέιντς άλλα 5.300. Η αστυνομία συνέλαβε 22 άτομα επειδή παραβίασαν την απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες και για λεηλασίες στις καμένες περιοχές.

Η πυροσβεστική υπηρεσία προειδοποίησε τους κατοίκους ότι τις επόμενες 72 ώρες οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση, μολονότι οι άνεμοι θα κοπάσουν. Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Τοντ Χόπκινς είπε στους δημοσιογράφους ότι μολονότι η πυρκαγιά στο Παλισέιντς ελέγχεται κατά 11%, έχει ήδη κάψει 89.000 στρέμματα και επεκτάθηκε στη συνοικία Μανντέβιλ Κάνιον. Απειλεί επίσης το Μπρέντγουντ, μια συνοικία με πανάκριβες επαύλεις όπου ζουν πολλοί πλούσιοι και διάσημοι.

Η πυρκαγιά Ίτον, στα ανατολικά του Λος Άντζελες, ελέγχεται κατά 15%.

Ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα είπε ότι έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης για 153.000 κατοίκους της περιοχής του Λος Άντζελες ενώ άλλοι 166.000 ενημερώθηκαν ότι ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταλείψουν και αυτοί τα σπίτια τους.

Ο Λούνα είπε ότι η υπηρεσία του έχει κινητοποιήσει 40 διασώστες που θα συνεργαστούν με άλλες υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας ακόμη και σκύλους ειδικά εκπαιδευμένους για να εντοπίζουν πτώματα, ώστε να αναζητήσουν τυχόν θύματα και να βοηθήσουν στην επανένωση οικογενειών που έχουν χωριστεί.

Κάτοικοι του Πασίφικ Πάλισεϊντς που τόλμησαν να επιστρέψουν στις καμένες γειτονιές τους σοκαρίστηκαν από το θέαμα: βρήκαν μονάχα αποκαΐδια, κατεστραμμένα αυτοκίνητα και πυκνούς καπνούς.

«Αγαπούσαμε αυτό το σπίτι» είπε η 44χρονη Κέλι Φόστερ, σκαλίζοντας στα αποκαΐδια του κτιρίου όπου ζούσε μέχρι τις αρχές της εβδομάδες.

Η 16χρονη κόρη της, η Έιντα, είπε ότι προσπάθησε να μπει μέσα αλλά «αισθάνθηκε ναυτία, απλώς δεν μπορούσε» γιατί «είναι σκληρό».

Στη γειτονιά του Ρικ ΜακΓκί, μόνο έξι από τα 60 σπίτια σώθηκαν. Στο δικό του, το μόνο πράγμα που στέκει ακόμη είναι ένα άγαλμα της Παρθένου Μαρίας. «Όλα τα υπόλοιπα έγιναν στάχτη», είπε ο 61χρονος που μεγάλωσε τρία παιδιά σε αυτό το σπίτι.

Το πρωί της Παρασκευής, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε ένα πάρκινγκ στην Πασαντίνα για να πάρουν ρούχα, πάνες για μωρά και εμφιαλωμένο νερό. Η Ντενίζ Ντος, 63 ετών, είπε ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στο κατεστραμμένο σπίτι της στην Αλταντίνα, για να δει αν υπάρχει κάτι που μπορεί να σωθεί, όμως δεν της το επιτρέπουν ακόμη, για λόγους ασφαλείας.

«Τουλάχιστον, να πω αντίο μέχρι να μπορέσουμε να το ξαναχτίσουμε. Θα αφήσω τον Θεό να με οδηγήσει», είπε η γυναίκα.

Το Μεξικό έστειλε μια ομάδα πυροσβεστών στην Καλιφόρνια για να βοηθήσουν τους Αμερικανούς συναδέλφους τους που δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Λος Άντζελες.

«Η ομάδα ανθρωπιστικής βοήθειας αναχωρείς για το Λος Άντζελες, Καλιφόρνια», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμί. Συνόδευσε την ανάρτηση με φωτογραφίες πυροσβεστών που κρατούσαν τις σημαίες του Μεξικού και της Καλιφόρνιας και πόζαραν μπροστά από δύο αεροσκάφη, στο αεροδρόμιο. «Είμαστε μια χώρα γενναιοδωρίας και αλληλεγγύης», πρόσθεσε.

claudia sheinbaum has announced she’s sending more reinforcements to California to help battle the fires .



Thank you Mexico! pic.twitter.com/FclLSC6rym