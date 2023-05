Στόλτενμπεργκ σε Ερντογάν: Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μαζί

Συγχαρητήρια για την επανεκλογή του έστειλε στον Τούρκο πρόεδρο, μέσω Twitter, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, εκφράζοντας την ανυπομονησία του να συνεχίσει τη δουλειά μαζί του.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει: «Συγχαρητήρια Πρόεδρε Ερντογάν για την επανεκλογή σας. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μαζί και να προετοιμαστούμε για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο».

Congratulations President @RTErdogan on your re-election. I look forward to continuing our work together & preparing for the #NATOSummit in July.