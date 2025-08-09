Στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ τα ερευνητικά προγράμματα του Χάρβαρντ

Μία ολοκληρωμένη αναθεώρηση των ερευνητικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ που χρηματοδοτούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση διέταξε την Παρασκευή η κυβέρνηση Τραμπ και απείλησε ότι θα αποκτήσει την κυριότητα ή θα χορηγήσει άδειες από το κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του.

Ειδικότερα, σε επιστολή προς τον πρύτανη του πανεπιστημίου, Άλαν Γκάρμπερ, την οποία έλαβε το Reuters, ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, κατηγόρησε το Χάρβαρντ για παραβίαση των νομικών και συμβατικών υποχρεώσεών του σε σχέση με τα ερευνητικά προγράμματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Ο Λούτνικ ανέφερε επίσης ότι το υπουργείο Εμπορίου έχει ξεκινήσει μια διαδικασία «εισβολής» βάσει του ομοσπονδιακού νόμου Bayh-Dole, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει στην κυβέρνηση να αποκτήσει την κυριότητα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή να χορηγήσει άδειες.

Ο νόμος αυτός, που υπογράφηκε το 1980, διασφαλίζει ότι οι Αμερικανοί επωφελούνται από εφευρέσεις που χρηματοδοτούνται από τα χρήματα των φορολογουμένων, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

«Το υπουργείο αποδίδει τεράστια αξία στις πρωτοποριακές επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που προκύπτουν από τις συνεργασίες της κυβέρνησης με ιδρύματα όπως το Χάρβαρντ», έγραψε ο Λούτνικ.

Είπε ότι το Χάρβαρντ έχει «κρίσιμη ευθύνη» να διασφαλίσει ότι η πνευματική ιδιοκτησία που προέρχεται από ομοσπονδιακή χρηματοδότηση χρησιμοποιείται για τη μεγιστοποίηση των οφελών για τον αμερικανικό λαό.

Από πλευράς του, το Χάρβαρντ δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχόλια. Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει θέσει ως προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του στο Λευκό Οίκο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στον τομέα της μεταποίησης και της οικονομίας, μεταξύ άλλων με την αύξηση των δασμών στις εισαγωγές από δεκάδες χώρες.

Επιπλέον πίεση

Όπως αναφέρει το Reuters, η επιστολή που στάλθηκε την Παρασκευή αυξάνει την πίεση του Λευκού Οίκου προς το Χάρβαρντ, το οποίο κατηγορεί για παραβιάσεις των πολιτικών δικαιωμάτων λόγω της αποτυχίας του να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό στον πανεπιστημιακό χώρο.

Το Χάρβαρντ άσκησε αγωγή τον Απρίλιο, αφού η κυβέρνηση άρχισε να αφαιρεί ή να παγώνει δισεκατομμύρια δολάρια από τα ομοσπονδιακά κονδύλια για την έρευνα.

Όσο για τον Λούτνικ, απαίτησε από το Χάρβαρντ να του παράσχει έως τις 5 Σεπτεμβρίου έναν κατάλογο με όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που προέρχονται από ερευνητικές επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου χρήσης των πατεντών και του εάν οποιαδήποτε αδειοδότηση απαιτεί «ουσιαστική κατασκευή στις ΗΠΑ».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του πανεπιστημίου, την 1η Ιουλίου 2024 το Χάρβαρντ κατείχε περισσότερα από 5.800 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και είχε περισσότερες από 900 άδειες τεχνολογίας με πάνω από 650 βιομηχανικούς εταίρους.

Άλλα πανεπιστήμια που αντιμετώπισαν απώλειες ομοσπονδιακής χρηματοδότησης περιλαμβάνουν το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, το οποίο τον περασμένο μήνα συμφώνησε να πληρώσει περισσότερα από 220 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει τις αξιώσεις της κυβέρνησης για αντισημιτισμό.

Ακόμη, η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι το Χάρβαρντ ήταν διατεθειμένο να δαπανήσει έως και 500 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει παρόμοιες αξιώσεις.

Ο δικομματικός νόμος Bayh-Dole, ο οποίος υπογράφηκε από τον πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ περίπου έξι εβδομάδες πριν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίχθηκε από τους γερουσιαστές Μπιρτς Μπέι της Ιντιάνα και Μπομπ Ντολ του Κάνσας.

Ο Κάρτερ δήλωσε τότε ότι ήταν σημαντικό η βιομηχανική καινοτομία να προάγει την οικονομική ευημερία των ΗΠΑ και ότι η νομοθεσία «συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κινήτρων για την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην τόνωση της καινοτομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πολλοί ειδικοί σε θέματα πολιτικών δικαιωμάτων, μέλη του διδακτικού προσωπικού και επικριτές του Λευκού Οίκου πιστεύουν ότι η στοχοποίηση των σχολείων από την κυβέρνηση Τραμπ αποτελεί πρόσχημα για την επιβολή ομοσπονδιακού ελέγχου και την απειλή της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελευθερίας του λόγου.