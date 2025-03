Στο Ριάντ τη Δευτέρα οι νέες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία

Ο επόμενος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Μαρτίου στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, σύμφωνα με δήλωση του συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Reuters, επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας θα είναι ο Γκριγκόρι Καρασίν, γερουσιαστής και πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της ρωσικής Άνω Βουλής, καθώς και ο Σεργκέι Μπεσέντα, σύμβουλος του διευθυντή της FSB, της ρωσικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας.

Οι δύο αξιωματούχοι θα ηγηθούν ομάδας Ρώσων εμπειρογνωμόνων, όπως αναφέρεται από τον σύμβουλο του Κρεμλίνου.

Μάλιστα, το πρακτορείο ειδήσεων TASS επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, επικαλούμενο δήλωση του Καρασίν. Ο Ουσάκοφ ανέφερε επίσης ότι έχει καθοριστεί η αμερικανική αντιπροσωπεία, αλλά άφησε την επίσημη ανακοίνωση στην πλευρά των ΗΠΑ.

Ωστόσο, νωρίτερα, στις φλόγες βρέθηκε αεροδρόμιο στη ρωσική περιφέρεια Σαράταφ, έπειτα από επιδρομή ουκρανικών drones, σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειάρχη Ρομάν Μπουσαργκίν το πρωί της Πέμπτης (20/03) μέσω Telegram.

Για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε η κατεπείγουσα απομάκρυνση κατοίκων τα σπίτια των οποίων βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόσθεσε ο κ. Μπουσαργκίν.

‼️‼️‼️ Big news – At dawn, Ukrainians strike the Engels airbase of Russia’s strategic aviation in the Saratov region, about 600 km from the border, using kamikaze drones. Loud explosions are being heard at the site, and a large amount of ammunition is being destroyed. It is not… pic.twitter.com/20LjXqz9Yx