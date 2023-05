Στο Πεκίνο ο Ίλον Μασκ: Αντίθετος σε οικονομική «αποσύνδεση» ΗΠΑ - Κίνας

Συνομιλίες για τα οχήματα νέας γενιάς είχε σήμερα Τετάρτη με τον Κινέζο υπουργό Βιομηχανίας ο Ίλον Μασκ κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, όπου, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, θέλει να συνεχίσει να αναπτύσσει τις δραστηριότητές του.

Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος έφτασε χθες, Τρίτη, στο Πεκίνο, πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη εδώ και πάνω από τρία χρόνια στην Κίνα, η οποία είναι χώρα στρατηγικής σημασίας για την Tesla, καθώς είναι η μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως ηλεκτρικών οχημάτων.

Μετά βαΐων και κλάδων υποδέχθηκε ο κόσμος στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Μασκ, ο οποίος εξασφάλισε συναντήσεις με τρεις υπουργούς της κινεζικής κυβέρνησης, εξαίροντάς τον ως «πρωτοπόρο» και «παγκόσμιο είδωλο», ενώ κάποιοι θα ήθελαν να τον δουν πρόεδρο των ΗΠΑ.

Elon Musk landed in Beijing on Tuesday and kicked off his first visit to China in three years. Elon Musk said Tesla is willing to keep expanding in China and emphasized Tesla’s stance against “decoupling and breaking the chain.”#elonmusk #tesla #China #beijing #QinGang #ChinaUS pic.twitter.com/IbsWIJJbes