Τεταμένες είναι οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, καθώς η κόντρα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κλιμακώνεται με φόντο τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου προς τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία εντός 10 ημερών και την απειλή δασμών.

Σε νέα δήλωσή του στο δίκτυο NewsMax σχετικά με τα πυρηνικά υποβρύχια, ο Τραμπ είπε πως αυτά «πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στη Ρωσία», τονίζοντας ότι τα ανέπτυξε προκειμένου να σώσει ζωές.

Λίγο αργότερα, και πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για το εάν είναι προετοιμασμένος. «Όταν μιλάς για πυρηνικά θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Κι εμείς είμαστε προετοιμασμένοι», περιορίστηκε να απαντήσει.

«Υπήρξε μια απειλή, και δεν θεωρήσαμε ότι ήταν κατάλληλη. Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Το κάνω με γνώμονα την ασφάλεια του λαού μας. Μια απειλή προήλθε από έναν πρώην πρόεδρο της Ρωσίας. Και θα προστατεύσουμε τον λαό μας», πρόσθεσε.

💥⚡BREAKING: Trump stated that the U.S. is fully prepared for a nuclear war with Russia pic.twitter.com/xiTgUUTOYK