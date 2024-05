Στο Ισραήλ ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ

Στο Ισραήλ βρίσκεται ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) στρατηγός Μάικλ Κουρίλα (Michael E. Kurilla), ως προσκεκλημένος του Αρχηγού του Επιτελείου των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), Στρατηγού Χέρτζι Τσαλέβι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν οι IDF, oι δύο στρατηγοί πραγματοποίησαν αξιολόγηση της επιχειρησιακής κατάστασης, συζήτησαν τις εξελίξεις αλλά και τρόπους ενίσχυσης του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σημειωτέον ότι το ταξίδι του Κουρίλα στο Ισραήλ δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

This weekend, the Commander of @CENTCOM , General Michael “Erik” Kurilla, arrived in Israel as the official guest of the Chief of the General Staff, LTG Herzi Halevi.



The commanders held an operational situational assessment and discussed operational developments including the… pic.twitter.com/fSH69QxV9i