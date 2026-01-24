Στο «έλεος» του χιονιά οι ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον 16 Πολιτείες

Το χιόνι και ο πάγος από τις επικίνδυνες πολικές καταιγίδες πέφτουν εδώ και ώρες στις νοτιοκεντρικές περιοχές των ΗΠΑ, αλλά το φαινόμενο εξαπλώνεται προς τα βόρεια και τα ανατολικά.

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει μια ζώνη άνω των 2.000 μιλίων, από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία, καθ’ όλη τη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Αναμένονται καταστροφικές συνθήκες παγετού, καθώς σοβαρές συσσωρεύσεις πάγου θα επιβαρύνουν και θα ρίξουν γραμμές ηλεκτροδότησης και δέντρα σε περιοχές του νότου που δεν είναι συνηθισμένες σε χειμερινό καιρό, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι να κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ρεύμα, ορισμένοι για ημέρες.

Παράλληλα, ρεκόρ ψύχους θα πλήξει τη χώρα, καθώς περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς θα βιώσουν αισθητές θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν την επόμενη εβδομάδα. Το ακραίο κρύο θα παγώσει το χιόνι και θα αφήσει όσους δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα να υποφέρουν από το ψύχος για μέρες.

Οι μετακινήσεις εξελίσσονται σε εφιάλτη, με περισσότερες από 9.000 πτήσεις να έχουν ήδη ακυρωθεί ενόψει της καταιγίδας, ενώ οι οδικές μετακινήσεις σε ολόκληρη τη ζώνη που πλήττεται θα είναι εξαιρετικά δύσκολες έως αδύνατες.

Στην Άϊοβα, πάγος και θυελλώδεις άνεμοι σχεδόν παρέσυραν εκτός οδοστρώματος ένα φορτηγό. Χάος επικρατεί στα σούπερ μάρκετ, με ουρές και άδεια ράφια.

Στη Νέα Υόρκη και τη Μινεσότα ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει στους μείον 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο δήμαρχος της πόλης, ο Ζοχράν Μαμντάνι, είπε «ότι είμαστε καθ όλα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα κακοκαιρίας, ωστόσο πρέπει να ακολουθεί ο κόσμος τις οδηγίες των αρχών».

Σχεδόν 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ μόνο το πρωί αναφέρθηκαν πάνω από 95.000 διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια ιστορική χειμερινή καταιγίδα, με χιονοθύελλες, παγετό και πολικές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν και την επόμενη εβδομάδα, καθώς αναμένεται νέο κύμα ψύχους από τον Καναδά.