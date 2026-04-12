Politico, Guardian

Σε κλίμα έντονης πόλωσης διεξάγονται οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, με το στρατόπεδο του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν και την αντιπολίτευση του Πέτερ Μαγιάρ να ανταλλάσσουν κατηγορίες για εκλογική νοθεία ακόμη και πριν κλείσουν οι κάλπες.

Όπως σχολιάζει το Politico, o Όρμπαν βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη πρόκληση της 16ετούς παραμονής του στην εξουσία, καθώς ο πρώην κυβερνητικός παράγοντας Πέτερ Μαγιάρ και το κόμμα Tisza εισήλθαν στην εκλογική ημέρα με προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις

Η συμμετοχή καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς έχει φθάσει σε ποσοστό 74,23% στις 18:00 ώρα Ελλάδας έναντι 62,92% την ίδια ώρα το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής.

Καθώς η ψηφοφορία συνεχίζεται, και τα δύο στρατόπεδα προετοιμάζονται ήδη για πιθανή αμφισβήτηση του αποτελέσματος. Νομικοί και εκλογικοί αναλυτές εκτιμούν ότι, ανεξαρτήτως νικητή, η έκβαση ενδέχεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Στη Βουδαπέστη έχουν καταφθάσει εκατοντάδες διεθνείς παρατηρητές, ενώ το κυβερνών Fidesz έχει οργανώσει και δικό του μηχανισμό επιτήρησης της διαδικασίας. Παράλληλα, δώδεκα ευρωβουλευτές της δεξιάς ομάδας Patriots for Europe είναι διαπιστευμένοι ως παρατηρητές, μαζί με περίπου 100 ακόμη που συνδέονται με φιλοκυβερνητικές οργανώσεις.

Την ένταση τροφοδότησε πρόσφατο ντοκιμαντέρ ανεξάρτητων δημοσιογράφων με τίτλο The Price of a Vote, το οποίο κατήγγειλε εκτεταμένη εξαγορά ψήφων σε αγροτικές περιοχές υπέρ του Fidesz. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρθηκαν έως και 30.000 φιορίνια — περίπου 80 ευρώ — για μία ψήφο.

Η αντιπολίτευση έχει δημιουργήσει ειδική πλατφόρμα για αναφορές παρατυπιών, ενώ αντίστοιχη γραμμή καταγγελιών λειτουργεί και το Fidesz, το οποίο υποστηρίζει ότι η πλειονότητα των παραβιάσεων συνδέεται με το Tisza.

Ο ίδιος ο Μαγιάρ δήλωσε ότι θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα μόνο εφόσον δεν υπάρξουν σοβαρές παρατυπίες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προετοιμάζει «προβοκάτσιες» για την ακύρωση αποτελεσμάτων σε περιφέρειες όπου προηγείται η αντιπολίτευση.

Guardian: Τραμπ, Μελόνι, Νετανιάχου στο πλευρό του Όρμπαν

Την ίδια ώρα, όπως σχολιάζει ο Guardian, σε μία από τις πιο αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις της μετακομμουνιστικής ιστορίας της Ουγγαρίας, οι ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες σε μια μάχη που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνση του Βίκτορ Όρμπαν από την εξουσία έπειτα από 16 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Όρμπαν — ο μακροβιότερος ηγέτης σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση — βρέθηκε πίσω στις δημοσκοπήσεις, καθώς αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου πρόκληση από τον Πέτερ Μαγιάρ, πρώην μέλος της πολιτικής ελίτ του κυβερνώντος Fidesz και πλέον επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας του έχει κινητοποιήσει διάφορους ηγέτες, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους. Αυτή την εβδομάδα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βάνς βρέθηκε στη Βουδαπέστη για διήμερη επίσκεψη, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι στόχος του ήταν να «βοηθήσει» τον Όρμπαν να κερδίσει.

Τη στήριξή του επανέλαβε και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Παρασκευή δεσμεύθηκε μέσω social media ότι θα αξιοποιήσει την «οικονομική ισχύ» των ΗΠΑ προς όφελος της χώρας σε περίπτωση επανεκλογής του Όρμπαν.

Μήνες νωρίτερα, ανάλογα μηνύματα στήριξης είχαν στείλει και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, καθώς και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το αποτέλεσμα των εκλογών παρακολουθείται στενά τόσο από το κίνημα MAGA στις ΗΠΑ όσο και από τη διεθνή άκρα δεξιά, πολλοί εκπρόσωποι της οποίας εδώ και χρόνια παρουσιάζουν τον Όρμπαν ως πολιτικό πρότυπο και επιχειρούν να αντιγράψουν το μοντέλο διακυβέρνησής του.