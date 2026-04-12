Σε νέα φάση έντασης περνά η ρητορική της Άγκυρας, με τον Τούρκο πρόεδρο να ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους μετά το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν στο Πακιστάν. O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επαναφέρει ανοιχτά το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, παραπέμποντας ευθέως στα προηγούμενα στρατιωτικά εγχειρήματα της Τουρκίας στη Λιβύη και το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Ynet.

Ο ίδιος, σε ομιλία του την Κυριακή, απείλησε ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να κινηθεί στρατιωτικά και εναντίον του Ισραήλ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία έχει ήδη επιδείξει αντίστοιχη επιχειρησιακή πρακτική σε άλλα μέτωπα.

«Όπως ακριβώς μπήκαμε στη Λιβύη και στο Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Θα απαιτηθεί δύναμη και ενότητα».

Συνδέοντας ευθέως τη στάση του με το διπλωματικό αδιέξοδο, ο Ερντογάν άφησε να εννοηθεί ότι η Τουρκία θα μπορούσε να είχε ήδη προχωρήσει σε στρατιωτική δράση, εάν δεν βρίσκονταν σε εξέλιξη διαμεσολαβητικές προσπάθειες. «Αν το Πακιστάν δεν μεσολαβούσε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, θα είχαμε δείξει στο Ισραήλ τη θέση του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες κατά του Ισραήλ για τη στάση του στη διάρκεια της εκεχειρίας, ενώ δεν παρέλειψε να επιτεθεί προσωπικά στον πρωθυπουργό της χώρας.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail konusunda:



"Nasıl ki Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek aynısını İsrail'e de yapabiliriz.



April 11, 2026

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο απειλών

Οι τοποθετήσεις αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό, αναφέρει το Ynet. Τον Ιούλιο του 2024, ο Τούρκος πρόεδρος είχε διατυπώσει σχεδόν ταυτόσημες απειλές από τη Ριζέ, δηλώνοντας: «Όπως μπήκαμε στο Καραμπάχ, όπως μπήκαμε στη Λιβύη, θα τους κάνουμε το ίδιο».

Στο ίδιο μήκος κύματος, τον Απρίλιο του 2025, ανώτερος Τούρκος σχολιαστής είχε υποστηρίξει δημοσίως ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να φτάσουν στο Τελ Αβίβ μέσα σε 72 ώρες, υιοθετώντας τη σκληρή γραμμή της επίσημης ρητορικής.

Αναλυτές εκτιμούν ότι τέτοιες δηλώσεις εντάσσονται σε μια σταθερή στρατηγική αντι-ισραηλινής ρητορικής, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ακραίες ιστορικές συγκρίσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Αδόλφο Χίτλερ, καθώς και επαναλαμβανόμενες αναφορές στην «απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ».

Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική της παρουσία εκτός συνόρων, με επιχειρήσεις στη Συρία, τη Λιβύη και τον Νότιο Καύκασο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρόσφατες δηλώσεις Ερντογάν ερμηνεύονται ως ένδειξη πρόθεσης περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου της χώρας ως περιφερειακής δύναμης με ενεργό στρατιωτικό αποτύπωμα.

Η νέα αυτή κλιμάκωση έρχεται σε συνέχεια σφοδρής λεκτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου το Σαββατοκύριακο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο για διώξεις σε βάρος των Κούρδων και για στήριξη του Ιράν, με την Άγκυρα να απαντά με ιδιαίτερη επιθετική φρασεολογία, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών.