Στις φλόγες δυο μεγάλα tanker στα ανοικτά της Σιγκαπούρης, έπειτα από σύγκρουση

Δυο μεγάλα δεξαμενόπλοια έχουν πάρει φωτιά στα ανοικτά της Σιγκαπούρης και δυο μέλη πληρώματος διασώθηκαν, ανακοίνωσαν οι αρχές της ασιατικής πόλης-κράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, τα δύο τάνκερ συγκρούστηκαν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πετρελαιοφόρο Hafnia Nile, υπό σημαία Σιγκαπούρης, και ακόμη ένα πλοίο, το Ceres I, υπό σημαία Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, περίπου 55 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την Πέντρα Μπράνκα, σύμφωνα με την Αρχή Ναυτιλίας και Λιμένων (MPA) της Σιγκαπούρης.

Panamax-sized products carrier Hafnia Nile (9766217) and VLCC Ceres I (9229439) collided on Friday. The later is a 'dark fleet' tanker usually involved in Iranian / Venezuelan trade.



