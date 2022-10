Στις φλόγες δεξαμενή καυσίμων σε γέφυρα στρατηγικής σημασίας

Η πυρκαγιά στη γέφυρα που συνδέει τη χερσόνησο της Κριμαίας με το δίκτυο μεταφορών και συγκοινωνιών της Ρωσίας οφειλόταν στην ανατίναξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, ανακοίνωσε η ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας, προσθέτοντας πως το τμήμα της γέφυρας που χρησιμοποιείται από τα αυτοκίνητα έχει υποστεί ζημιά.

«Στις 06:07 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στο οδικό τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας (...) σημειώθηκε έκρηξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά, που προκάλεσε πυρκαγιά σε επτά βαγόνια τρένου που κατευθυνόταν προς την Κριμαία», ανέφερε η επιτροπή.

Νωρίτερα, οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για πυρκαγιά πάνω στην τεράστια γέφυρα, στο Στενό του Κερτς, που προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας.

«Δεξαμενή καυσίμων σιδηροδρομικού συρμού έπιασε φωτιά», ανέφερε ο οργανισμός σιδηροδρόμων της Κριμαίας.

