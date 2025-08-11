Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποστηρίζει τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία, αλλά το Κίεβο πρέπει να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ανέφερε ο εκπρόσωπός του τη Δευτέρα.

«Δεν θα εμπιστευτούμε ποτέ τον πρόεδρο Πούτιν, αλλά θα υποστηρίξουμε την Ουκρανία, τον πρόεδρο Τραμπ και τις ευρωπαϊκές χώρες καθώς εισερχόμαστε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις» είπε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Οι παραπάνω αναφορές από το Λονδίνο έρχονται ενόψει της συνάντησης που θα έχουν στις 15 Αυγούστου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Οποιαδήποτε ειρήνη πρέπει να οικοδομηθεί με την Ουκρανία, όχι να της επιβληθεί, και δεν θα ανταμείψουμε την επιθετικότητα ούτε θα θέσουμε σε κίνδυνο την κυριαρχία. Η Ουκρανία θα αποφασίσει για το μέλλον της και εμείς θα την υποστηρίξουμε σε κάθε βήμα» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε τη Δευτέρα από τη διεθνή κοινότητα την άσκηση περαιτέρω πιέσεων στη Ρωσία,

Ο ίδιος υπογράμμισε πως «η Ρωσία παρατείνει τον πόλεμο και, ως εκ τούτου, αξίζει ισχυρότερη παγκόσμια πίεση. Η Ρωσία αρνείται να σταματήσει τις δολοφονίες και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να λάβει καμία ανταμοιβή ή όφελος.

Και αυτό δεν είναι απλώς μια ηθική θέση – είναι μια λογική θέση. Οι παραχωρήσεις δεν πείθουν έναν δολοφόνο» υποστήριξε ο

Η Βρετανία για τη Γάζα

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού είπε πως «ανησυχεί βαθιά» για την επαναλαμβανόμενη στόχευση δημοσιογράφων στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του, ύστερα από τον θάνατο έξι δημοσιογράφων σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στοχοποίησε και σκότωσε τον γνωστό δημοσιογράφο του Al Jazeera Ανάς Αλ Σαρίφ, υποστηρίζοντας ότι ήταν επικεφαλής στρατιωτικού πυρήνα της Χαμάς και είχε εμπλακεί σε επιθέσεις με ρουκέτες στο Ισραήλ.

Το Al Jazeera, που χρηματοδοτείται από την καταριανή κυβέρνηση, απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό. Πριν από τον θάνατό του, ο Αλ Σαρίφ είχε επίσης απορρίψει αυτούς του ισχυρισμούς του Ισραήλ.