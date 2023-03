Στην Ουκρανία ο Ιάπωνας πρωθυπουργός, στηρίζει Ζελένσκι

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό ταξίδι στην Ουκρανία για να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα.

Ο Κισίντα έφτασε στο Κίεβο το απόγευμα της Τρίτης και ταξίδεψε στην Μπούτσα, την πόλη βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας που έχει γίνει συνώνυμο των ρωσικών θηριωδιών. Εν συνεχεία, ήταν προγραμματισμένο να έχει συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Emine Dzheppa, πρώτη αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η χώρα «είναι ευτυχής που υποδέχεται» τον Ιάπωνα πρωθυπουργό.

«Αυτή η ιστορική επίσκεψη αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύης και ισχυρής συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και της Ιαπωνίας», έγραψε στο Twitter την Τρίτη μαζί με φωτογραφίες από την άφιξη του Κισίντα.

«Είμαστε ευγνώμονες στην Ιαπωνία για την ισχυρή υποστήριξή της και τη συμβολή της στη μελλοντική μας νίκη», πρόσθεσε η Dzheppa.

With #Japan's PM Kishida Fumio @kishida230 we paid tribute to 🇺🇦 fallen soldiers in 🇷🇺war against #Ukraine. Our country & Japan are united in our aim to restore justice and protect democracies from #russian tyranny.

