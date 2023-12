Στην Ουγγαρία ο Ερντογάν: Η συνάντηση με Όρμπαν και ένα άλογο με όνομα «Αριστοκράτης»

Συνοδευόμενος από πολυμελή αντιπροσωπεία, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε τη Δευτέρα στη Βουδαπέστη, στη δεύτερη επίσκεψή του στην ευρωπαϊκή χώρα μέσα σε τέσσερις μήνες. Τον πρόεδρο υποδέχθηκε η ομόλογός του Καταλίν Νόβακ και αργότερα επρόκειτο να συναντηθεί με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Η Νόβακ και ο Ερντογάν συμμετείχαν σε τελετή υποδοχής στην πλατεία Ηρώων της Βουδαπέστης, προτού μεταβούν σε συνάντηση διμερών συνομιλιών με τον Όρμπαν.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, θα συζητηθούν τρέχοντα «περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα» και «βήματα που πρέπει να γίνουν για την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας». Η ενεργειακή ασφάλεια και η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ αναμένεται επίσης να βρεθούν στην ατζέντα της Δευτέρας, με την Ουγγαρία και την Τουρκία να είναι οι μόνες που απέχουν από τη συμμαχία και δεν έχουν ακόμη επικυρώσει την υποψηφιότητα της σκανδιναβικής χώρας. Η Ουγγαρία εξακολουθεί να μην έχει ψηφίσει για την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ευθυγραμμιζόμενη με την Τουρκική Δημοκρατία, η οποία είχε επί μακρόν εμποδίσει την ένταξη της Στοκχόλμης και καθυστερεί τη διαδικασία ακόμη και μετά την άρση του βέτο του Ερντογάν τον Ιούνιο.

Η επίσκεψη του Ερντογάν συμπίπτει με την 100ή επέτειο από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Αργότερα τη Δευτέρα, οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συμπροεδρεύσουν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-Ουγγαρίας. Προβλέπεται επίσης η υπογραφή 16 διμερών συμφωνιών με τον Όρμπαν.

Τον πρόεδρο υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο κατά την αποβίβασή του από το αεροπλάνο, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Εμινέ Ερντογάν.

Τον Ερντογάν συνοδεύουν τα περισσότερα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, από τον υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και τον υπουργό Εξωτερικών μέχρι τον υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον υπουργό Εσωτερικών, τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού και τον υπουργό Εμπορίου. Άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι, όπως ο διευθυντής του Εθνικού Οργανισμού Πληροφοριών (MIT) Ibrahim Kalın, ο πρόεδρος της Διεύθυνσης Επικοινωνιών Fahrettin Altun και ο επικεφαλής προεδρικός σύμβουλος Akif Çağatay Kılıç συνοδεύουν επίσης τον πρόεδρο.

Ωστόσο, η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Ούγγρο πρωθυπουργό στη Βουδαπέστη έκρυβε και μια έκπληξη: ο Βίκτορ Όρμπαν έκανε δώρο στον Ταγίπ Ερντογάν ένα πανέμορφο μαύρο άλογο που ακούει στο όνομα «Αριστοκράτης», όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο NEXTA TV.

Orban presented Erdogan with a horse named Aristocrat during the Turkish president's visit to Budapest pic.twitter.com/6ixgjoi1TW