Στην Ουάσινγκτον ο Πολωνός πρόεδρος Ναβρότσκι – Τι προσδοκά από τη συνάντηση με Τραμπ

Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον πραγματοποιεί την Τετάρτη ο νέος πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη σχέση του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να διασφαλίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη χώρα του.

Η επίσκεψη στην Ουάσινγκτον είναι το πρώτο ταξίδι του Ναβρότσκι στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Έρχεται μετά την ασυνήθιστη κίνηση του Τραμπ, να εκφράσει στις προεδρικές εκλογές της Πολωνίας την προτίμησή του στον εθνικιστή υποψήφιο του κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη». Αρχές Μαΐου 2025 τον καλωσόρισε στο Οβάλ Γραφείο. Πόζαρε μαζί του για μια φωτογραφία που προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο και καθώς έφευγε, τον ενθάρρυνε με τα λόγια: «Θα κερδίσεις».

Τώρα, ο Ναβρότσκι ελπίζει να εμβαθύνει τη σχέση του με τον Τραμπ σε μια τεταμένη περίοδο για τη Βαρσοβία.

Υπάρχει αυξανόμενη ένταση στην Πολωνία και στην Ευρώπη γενικότερα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του Τραμπ για μια ισχυρή παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην ήπειρο, ένα βασικό αποτρεπτικό παράγοντα για τη Ρωσία.

Τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση έχουν εκφράσει ορισμένες προσδοκίες σχετικά με τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ναβρότσκι στην Ουάσινγκτον – τόσο όσον αφορά τη βελτίωση των πολωνοαμερικανικών σχέσεων, την αύξηση της επιρροής των ΗΠΑ στην περιφερειακή ασφάλεια, όσο και την παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης στην Ουκρανία.

Οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να επικεντρωθούν κυρίως στην στρατιωτική και ενεργειακή ασφάλεια της Πολωνίας. Σύμφωνα με τον Marcin Przydacz, επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου Διεθνούς Πολιτικής, το κύριο θέμα των συνομιλιών θα είναι η περιφερειακή ασφάλεια και η αμερικανική δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στον τομέα των όπλων. Όπως ανέφερε, οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Πολωνίας θα συζητήσουν την οικονομική συνεργασία και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και τη συνεργασία σε περιφερειακές μορφές.

«Ωστόσο, το κύριο μέρος (των συνομιλιών) σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση θα αφορά επίσης τις διαπραγματεύσεις και τις συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας αφενός, και μεταξύ Κιέβου και Μόσχας αφετέρου», τόνισε ο Przydacz.

Το περιεχόμενο της επιστολής αποκαλύφθηκε την περασμένη Πέμπτη από το Channel Zero. Σύμφωνα με το έγγραφο που διέρρευσε, το υπουργείο Εξωτερικών συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή σε τρία θέματα: να αποφύγει ο πρόεδρος δεσμεύσεις σχετικά με μελλοντικές αγορές αμερικανικών όπλων λόγω των συνεχιζόμενων αναλύσεων των αναγκών των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων· να μην δηλώσει υποστήριξη σε μια αμερικανική οντότητα ως ανάδοχο του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στη δεύτερη τοποθεσία· και να αποφύγει να θέσει το ζήτημα της πιθανής εισαγωγής ψηφιακού φόρου και κανονισμού για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Πολωνία.

Ο εκπρόσωπος της προεδρίας, Ράφαλ Λέσκιεβιτς, επέκρινε την επιστολή του υπουργείου Εξωτερικών με τις οδηγίες, εκτιμώντας, αφενός, ότι ο Ναβρότσκι δεν την χρειαζόταν και, αφετέρου, ότι δεν περιείχε «συγκεκριμένες οδηγίες». Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Πάβελ Βρόνσκι, απάντησε ότι η επιστολή, την οποία ο Λέσκιεβιτς χαρακτήρισε «οδηγία του υπουργείου Εξωτερικών» και «αστείο», ήταν στην πραγματικότητα η θέση της πολωνικής κυβέρνησης, η οποία είναι εκ φύσεως συνοπτική. Σημείωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είχε ετοιμάσει πολυσέλιδο υλικό για τον πρόεδρο.

Την Τρίτη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, σημείωσε σε βίντεο ότι το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε μια θέση «για να διευκολύνει το έργο» του Προέδρου Ναβρότσκι, «ώστε ο πρόεδρος να γνωρίζει τι να τηρήσει κατά τη διάρκεια των συνομιλιών». «Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο πρόεδρος να συζητήσει τους πραγματικούς στόχους του Πούτιν στην Ουκρανία και να επιδιώξει μια δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία», τόνισε. «Και δεύτερον, ο πρόεδρος να αποτρέψει τη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, ειδικά στην Πολωνία», πρόσθεσε.

Το ζήτημα του κατά πόσον ο Ναβρότσκι θα συνοδεύεται από εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών κατά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες πυροδότησε επίσης συζήτηση. Η Υφυπουργός Άννα Ράντουαν-Ρόρενσεφ δήλωσε το πρωί της Τρίτης ότι κανείς από το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών δεν θα είναι παρών κατά την επίσκεψη του Ναβρότσκι. «Απλώς δεν λάβαμε πρόσκληση», τόνισε. Ο Ζμπίγκνιου Μπογκούτσκι, επικεφαλής της Καγκελαρίας του Προέδρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας, δήλωσε επίσης ότι ο Ναβρότσκι «δεν περίμενε μια τέτοια παρουσία».

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο συνεχίζει να προσφέρει στους εκπροσώπους του τη συμμετοχή στην επίσκεψη του Πολωνού προέδρου, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται επίσης στις ΗΠΑ. Ο Βρόνσκι δήλωσε ότι το υπουργείο δεν έχει ακόμη λάβει απάντηση για το θέμα αυτό.