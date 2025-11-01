Στην Ουάσινγκτον αναμένεται να βρεθεί ο Αχμεντ αλ Σάραα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία Τομ Μπάρακ δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Συρίας Αχμεντ Σάρα αναμένεται να επισκεφτεί την Ουάσινγκτον.

Στη διάρκεια της επίσκεψης, η Συρία «καλώς εχόντων των πραγμάτων» θα μπορούσε να ενταχθεί στην υπό αμερικανική διοίκηση συμμαχία για την ήττα του Ισλαμικού Κράτους, δήλωσε ο Μπάρακ στους δημοσιογράφους στο περιθώριο του Διαλόγου της Μανάμα στο Μπαχρέιν, μία ετήσια παγκόσμια διάσκεψη για τη γεωπολιτική και την ασφάλεια.

Αυτή θα είναι η δεύτερη επίσκεψη του Σαράα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.

Από τότε που κατέλαβε την εξουσία από τον Μπασάρ αλ-Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Σαράα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μεταβατική του κυβέρνηση επιδιώκει να αποκαταστήσει τους δεσμούς της Συρίας με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχαν απομονώσει τη Δαμασκό κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Άσαντ.

Η Συρία δεν είναι μέλος του συνασπισμού υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες που σχηματίστηκε το 2014 για την ήττα της εξτρεμιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Στο αποκορύφωμά του, μεταξύ 2014 και 2017, το Ισλαμικό Κράτος είχε υπό τον έλεγχό του περίπου το ένα τρίτο της Συρίας και του Ιράκ, όπου επέβαλε την ακραία εκδοχή του της ισλαμικής σαρία και απέκτησε φήμη για τη φρικτή του βαρβαρότητα.

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και οι τοπικοί του εταίροι εκδίωξαν τους εξτρεμιστές από το τελευταίο τους προπύργιο το 2019. Η οργάνωση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την πτώση του καθεστώτος Άσαντ για να επιχειρήσει επάνοδο στη Συρία και στο γειτονικό Ιράκ, δήλωσαν πηγές στο Reuters τον Ιούνιο.