Στην Κύπρο ο Μόντι: Υποδοχή στο αεροδρόμιο από το Νίκο Χριστοδουλίδη

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

Το αεροπλάνο του Ινδού πρωθυπουργού αφίχθη λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου τον υποδέχθηκε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε ανάρτηση του, έκανε λόγο για μια ιστορική επίσκεψη, ένα νέο κεφάλαιο σε μια στρατηγική συνεργασία χωρίς όρια.

Όπως σημείωσε «δίνουμε μια υπόσχεση να προχωρήσουμε, να μεταμορφωθούμε, να ευημερήσουμε περισσότερο. Μαζί».

Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έφτασε στην Κύπρο, σε μια επίσκεψη που επικεντρώνεται στο ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει το νησί ως σύνδεσμος μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης μέσω ενός εμπορικού διαδρόμου, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η Ινδία προωθεί τον λεγόμενο εμπορικό διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) μέσω θαλάσσης και σιδηροδρόμου, αλλά η επίσκεψη πραγματοποιείται υπό τη σκιά της ραγδαίας κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Ένας από τους στόχους των συζητήσεών μας είναι η σύνδεση της Ινδίας με την Ευρώπη μέσω της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και η είσοδός της στην Ευρώπη μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Χριστοδουλίδης νωρίτερα την Κυριακή.

Η διήμερη επίσκεψη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διπλωματικής προσπάθειας προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Κύπρος αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ για έξι μήνες στις αρχές του 2026. Οι δύο χώρες διατηρούν στενές σχέσεις μέσω της κοινής τους συμμετοχής στην Κοινοπολιτεία.

Welcome to Cyprus Prime Minister @narendramodi!



Here, at the EU’s southeastern frontier and gateway of the Mediteranean



A historic visit



A new chapter in a strategic partnership that knows no limits



We make a promise to advance, transform, prosper more. Together



🇨🇾🇮🇳🇪🇺 pic.twitter.com/jXex0jnts9