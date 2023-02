Στην Κίνα τον Απρίλιο ο Μακρόν

«Να βοηθήσει στην άσκηση πίεσης επί της Ρωσίας» για τον τερματισμό της επίθεσης και την οικοδόμηση της ειρήνης, ζήτησε ο από το Πεκίνο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν θα επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές Απριλίου.

Την επομένη της δημοσίευσης από την Κίνα εγγράφου που απευθύνει έκκληση για ειρηνευτικές συνομιλίες και «πολιτική λύση», ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε ότι η ειρήνη δεν είναι εφικτή παρά με «τον τερματισμό της ρωσικής επίθεσης, απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεων και σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας του ουκρανικού λαού».

«Το γεγονός ότι η Κίνα συμμετέχει στις ειρηνευτικές προσπάθειες είναι πολύ θετικό», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας καλώντας το Πεκίνο «να μην στείλει κανένα όπλο στην Ρωσία» και «να μας βοηθήσει να ασκήσουμε πίεση προς την Ρωσία ώστε να μην κάνει ποτέ χρήση ούτε χημικών ούτε πυρηνικών όπλων και να σταματήσει την επίθεση ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση».

Η Κίνα επιδιώκει εδώ και εβδομάδες να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο σχέδιο δώδεκα σημείων που δημοσιεύθηκε χθες κατά την πρώτη επέτειο της εισβολής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, το Πεκίνο δηλώνει αντίθετο με οποιαδήποτε προσφυγή στα πυρηνικά όπλα.

French President Emmanuel Macron says he will visit China in early April, reports AFP. pic.twitter.com/WOPU62C9DF