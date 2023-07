Στην Βουλγαρία ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε σήμερα στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη με στόχο κυρίως να συζητήσει την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ και την παράδοση όπλων, καθώς η Βουλγαρία είναι μεγάλη παραγωγός στρατιωτικού εξοπλισμού.

Sofia. Bulgaria 🇧🇬. I will hold substantial talks with Prime Minister Nikolai Denkov, meet with President Rumen Radev, government officials, parliamentarians, politicians, and journalists. Defense support, 🇺🇦 Euro-Atlantic integration, the @NATO Summit, security guarantees, and…