Στη Συρία, μετά τους σεισμούς, ο επικεφαλής του ΠΟΥ

«Καθ' οδόν» για τη Συρία, που επλήγη τη Δευτέρα όπως και η γειτονική Τουρκία από ισχυρό σεισμό, δήλωσε ότι βρίσκεται ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους γνωστοποίησε τη μετάβασή του στην πληγείσα Συρία, με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter:

«Είμαι καθ' οδόν για τη Συρία, όπου ο ΠΟΥ υποστηρίζει την παροχή της βασικής υγειονομικής περίθαλψης στις πληγείσες περιοχές από τον πρόσφατο σεισμό, βασιζόμενος στη μακροχρόνια δουλειά μας στη χώρα», έγραψε ο Γκεμπρεγέσους.

On my way to #Syria, where @WHO is supporting essential health care in the areas affected by the recent earthquake, building on our long-standing work across the country. pic.twitter.com/VUA6xg0OZW