Στη Γερμανία ο Ζελένσκι για να κινητοποιήσει τους συμμάχους του Κιέβου πριν την ορκωμοσία Τραμπ

Με τους συμμάχους του Κιέβου θα συναντηθεί την Πέμπτη (9/1) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, για να συζητήσουν την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην εμπόλεμη χώρα έντεκα ημέρες πριν την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, η συνεδρίαση της «ομάδας επαφής» των εταίρων της Ουκρανίας στο Ράμσταϊν, μια αμερικανική αεροπορική στρατιωτική βάση κοντά στη Φρανκφούρτη, θα είναι η τελευταία στην οποία θα συμμετάσχει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος παρέστη και στην προηγούμενη διάσκεψη στο Ράμσταϊν τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι θα έχει «συνομιλίες με εταίρους σε επίπεδο υπουργών Άμυνας και στρατιωτικών διοικητών».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε επίσης αναμένονται στη διάσκεψη.

Ο Όστιν θα ανοίξει τις συζητήσεις περίπου στις 11:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) ενώπιον των απεσταλμένων περίπου 50 χωρών. Αυτή είναι η 25η συνάντηση της ομάδας Ράμσταϊν, η οποία συστάθηκε για να συντονίσει την παροχή όπλων στο Κίεβο προκειμένου να απωθήσει τη ρωσική επίθεση.

Μάλιστα, ο Αμερικανός υπουργός αναμένεται να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα σημαντικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Η Ουκρανία ανησυχεί ότι μετά την ορκωμοσία του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ θα μειωθεί δραστικά η βοήθεια που της παρέχει η Ουάσινγκτον, αλλά και ότι ο νέος Αμερικανός πρόεδρος θα πιέσει το Κίεβο να κάνει υποχωρήσεις έναντι της Ρωσίας.

Ο Όστιν, σε μια έκκλησή του υπέρ της συνέχισης της στήριξης της Ουκρανίας, προειδοποίησε ότι «η αμερικανική ηγετική θέση είναι κρίσιμης σημασίας».

«Δεν έχουμε απλώς ζητήσει από τις χώρες να προσφέρουν βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας. Κάθε φορά τους δείχναμε τον δρόμο για την ποσότητα της βοήθειας που πρόσφεραν και για την ταχύτητα με την οποία αυτή η βοήθεια παραδιδόταν», δήλωσε μιλώντας στο AFP.

Εδώ και εβδομάδες γίνονται εικασίες για τους όρους τυχόν ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, καθώς ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο «24 ώρες» αφού αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποιον τρόπο.

Αν και ανησυχεί ότι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ενδεχομένως να μειώσει τη βοήθεια που προσφέρει στην Ουκρανία, το Κίεβο ελπίζει παράλληλα ότι θα λάβει ισχυρές αποφάσεις.

Ο Ζελένσκι είχε εκτιμήσει στις αρχές του μήνα ότι ο «απρόβλεπτος» χαρακτήρας του Τραμπ μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου.

Tomorrow, I will participate in a meeting in the “Ramstein” format, with additional negotiations planned with partners at the level of defense ministers and military commanders. Ukraine’s Defense Minister, Rustem Umerov, is already in Germany and has begun initial meetings.



