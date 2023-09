Στη Γαλλία ο βασιλιάς Κάρολος – Στις Βερσαλλίες το δείπνο με το ζεύγος Μακρόν

Έφτασαν στο Παρίσι ο Κάρολος Γ’ της Αγγλίας και η βασίλισσα Καμίλα για τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα και το Μπορντό.

Το βασιλικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού, όπου τους υποδέχεται η Γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν.

Το βασιλικό ζεύγος και το ζεύγος Μακρόν θα λάβουν μέρος σε μια τελετή στα Ηλύσια Πεδία νωρίς το απόγευμα, πριν από μια συνάντηση στο Ελιζέ και ένα δείπνο στο Κάστρο των Βερσαλλιών, σε ένα τραπέζι μήκους 60 μέτρων. Το μενού περιλαμβάνει μπλε αστακό.

Η Γαλλία επρόκειτο να είναι η πρώτη χώρα που θα επισκεπτόταν ο Βρετανός μονάρχης τον Μάρτιο, αλλά ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή λόγω των βίαιων διαδηλώσεων κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

«Μας επισκεπτόσουν ως Πρίγκιπας, επιστρέφεις σαν Βασιλιάς. Μεγαλειότατε καλώς ορίσατε», σημειώνει ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), όπου παραθέτει και βίντεο από προηγούμενες επισκέψεις του Καρόλου στη Γαλλία.

You visited as a Prince, you return as a King. Your Majesty, welcome. pic.twitter.com/HcDXHcylRl