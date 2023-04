Στη δίνη του εμφυλίου το Σουδάν - Διεθνείς εκκλήσεις για τερματισμό της βίας (vid)

Οι ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν απορρίπτουν κάθε δυνατότητα διαπραγμάτευσης ή διαλόγου με τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) της χώρας. Στις συγκρούσεις έχουν τραυματιστεί και δύο Έλληνες.

«Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις ή διάλογος μέχρι τη διάλυση των παραστρατιωτικών RSF», έγραψαν οι ένοπλες δυνάμεις στη σελίδα τους στο Facebook.

Στοιχεία των RSF και των ενόπλων δυνάμεων αντάλλαξαν σήμερα πυρά στο Χαρτούμ και αλλού στη χώρα σε έναν προφανή αγώνα για την ανάληψη του ελέγχου.

BREAKİNG NEWS 🚨

🇸🇩Sudan



A coup attempt is taking place. In the capital Khartoum, the putschists and the army are in conflict. warplanes flying low and bombing buildings#Sudan #Khartoum #السودان #الخرطوم pic.twitter.com/Yv4IgBCqug