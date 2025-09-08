Στο Κογκρέσο παραδόθηκε αντίγραφο του «βιβλίου γενεθλίων» του Τζέφρι Έπσταϊν, το οποίο περιλαμβάνει επιστολή με υπογραφή που φέρεται να ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ — έγγραφο της ύπαρξης του οποίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αρνηθεί.

Οι δικηγόροι της περιουσίας του Έπσταϊν παρέδωσαν το αντίγραφο στο πλαίσιο κλήτευσης του Ρεπουμπλικανού Τζέιμς Κόμερ, προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Τη Δευτέρα, μέλη της επιτροπής επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν το έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει επιστολή με υπογραφή Τραμπ.

Η ύπαρξη του βιβλίου και της επιστολής είχε αποκαλυφθεί τον Ιούλιο από τη Wall Street Journal. Το κείμενο, δακτυλογραφημένο μέσα σε περίγραμμα γυμνής γυναίκας, κατέληγε: «Χρόνια Πολλά και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό».

Η υπογραφή «Donald» εμφανιζόταν ως καμπύλη γραμμή κάτω από το σχέδιο σε επίμαχο σημείο.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ αρνείται ότι έγραψε την επιστολή ή δημιούργησε το σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «πλαστό». Παράλληλα, έχει καταθέσει αγωγή κατά των δημοσιογράφων της Wall Street Journal, του εκδότη της Dow Jones, της μητρικής εταιρείας News Corp και στελεχών της, κατηγορώντας τους για συκοφαντική δυσφήμιση και υποστηρίζοντας ότι το έγγραφο είναι «ανύπαρκτο». Εκπρόσωπος της Dow Jones δήλωσε ότι η εταιρεία έχει «πλήρη εμπιστοσύνη στη σοβαρότητα και την ακρίβεια του ρεπορτάζ της».

Η παράδοση του βιβλίου έρχεται σε συνέχεια αιτήματος των Δημοκρατικών βουλευτών Ρόμπερτ Γκαρσία και Ρο Κάνα, οι οποίοι στις 25 Ιουλίου είχαν ζητήσει την παράδοση του εγγράφου «για να συμβάλει στη διαφάνεια και τη λογοδοσία».

Το «βιβλίο γενεθλίων», που χαρίστηκε στον Επστάιν το 2003, τρία χρόνια πριν από τη σύλληψή του το 2006, ήταν επαγγελματικά δεμένο και περιλάμβανε επιστολές από δεκάδες τότε γνωστούς του, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και ο δισεκατομμυριούχος Λίον Μπλακ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Κάποια από τα μηνύματα ήταν απλές ευχές, ενώ άλλα περιείχαν σεξουαλικές αναφορές, υπονοούμενα σκίτσα ή φωτογραφίες.