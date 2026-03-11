Στενά του Ορμούζ: Ελληνόκτητο ένα από τα πλοία που επλήγησαν

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής» το ένα από τρία πλοία που δέχθηκαν πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ είναι ελληνόκτητο και πρόκειται για το «Star Gwyneth» που ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Star Bulk.

UKMTO: 13 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Δεκατρία πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις στη Μέση Ανατολή από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Η υπηρεσία ανέφερε ότι:

13 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις από την αρχή της κρίσης.

Υπάρχουν επίσης τέσσερις αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα.

Συνολικά, 17 περιστατικά έχουν επηρεάσει πλοία που επιχειρούν στον Αραβικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν.